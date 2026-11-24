Accusé de complicité de crimes de guerre et de terrorisme, le leader séparatiste de 54 ans comparaît devant un tribunal d’Oslo. Il risque jusqu’à 30 ans de prison. Son procès, qui doit durer plusieurs mois, porte notamment sur des attaques meurtrières perpétrées dans les régions anglophones du Cameroun.

Le leader séparatiste camerounais Lucas Cho Ayaba a plaidé non coupable mardi devant un tribunal norvégien. Âgé de 54 ans et installé en Norvège depuis 2008, il est poursuivi pour complicité de crimes de guerre et de terrorisme. Il est notamment accusé d’avoir planifié et ordonné des attaques au Cameroun à l’aide d’une application de messagerie. Il conteste les neuf chefs d’accusation retenus contre lui et encourt jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Également connu sous le nom de Cho Lucas Yabah, l’homme s’est présenté devant la cour, portant des lunettes à monture foncée et une barbe grisonnante. Lorsqu’il lui a été demandé de décliner sa nationalité, il a répondu "ambazonien", en référence à l’État séparatiste qu’il souhaite voir établi dans l’ouest du Cameroun.

Des attaques meurtrières au cœur des accusations

Selon le parquet norvégien, Lucas Cho Ayaba a dirigé le Conseil de gouvernement de l’Ambazonie (AGovC), une organisation séparatiste, et commandé sa branche armée, les Forces de défense de l’Ambazonie (ADF), de 2017 jusqu’à son arrestation en Norvège, en septembre 2024.

Il est notamment accusé d’avoir participé, depuis la Norvège, à la planification de deux attentats au Cameroun, d’avoir contribué au choix des cibles et d’avoir financé l’achat d’explosifs.

Le 25 février 2023, lors d’une course de montagne près de Buea, dans le sud-ouest du Cameroun, trois engins explosifs improvisés ont explosé. L’attaque a coûté la vie à une femme de 38 ans et fait au moins 19 blessés civils, dont deux grièvement.

Un an plus tard, lors d’une célébration de la Journée de la jeunesse à Nkambe, dans la région du Nord-Ouest, un autre engin explosif improvisé a tué une adolescente de 15 ans et blessé 92 civils. Certains blessés ont dû subir des amputations.

"Enroulez une corde autour de son cou et envoyez-le en enfer"

Le séparatiste est également soupçonné d’avoir encouragé ou ordonné le meurtre ou la tentative de meurtre de prisonniers. Il lui est aussi reproché d’avoir orchestré à distance la torture ou l’humiliation de quatre femmes accusées d’avoir entretenu des relations intimes avec des soldats camerounais.

"Les messages sur WhatsApp constituent des preuves essentielles dans cette affaire", a déclaré le procureur Carl Fredrik Fari à l’AFP.

Parmi les éléments examinés par les enquêteurs figure un message audio envoyé sur WhatsApp en octobre 2023. Après avoir reçu des vidéos montrant un prisonnier maltraité, vraisemblablement un soldat camerounais dont le sort demeure inconnu, Ayaba aurait déclaré : "Enroulez une corde autour de son cou et envoyez-le en enfer".

Son avocat, Morten Engesbak, a indiqué à l’AFP que son client "se considère comme le chef de file d’une lutte visant à libérer une population opprimée depuis de très nombreuses années par les autorités camerounaises".

"Il estime que la lutte pour l’indépendance de l’Ambazonie est légitime. À ses yeux, il s’agit d’une guerre de libération", a-t-il ajouté.

Au Cameroun, le début du procès a été marqué par un appel à la paralysie des activités lancé par les séparatistes. À Bamenda, principale ville des régions anglophones, les commerces, les écoles et les bureaux sont restés fermés mardi, conformément à cet appel à faire de la ville une « ville fantôme ».

Le conflit camerounais trouve son origine dans les manifestations organisées fin 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des enseignants et des avocats dénonçaient alors l’emprise croissante des autorités, majoritairement francophones, sur les systèmes éducatif et judiciaire de ces territoires, où vivent environ 20 % de la population camerounaise. Les manifestations ont été violemment réprimées par le gouvernement.

En 2017, les tensions ont dégénéré en conflit armé entre les forces gouvernementales et les séparatistes, qui ont ensuite proclamé la "République d’Ambazonie".

Pris entre les deux camps, les civils sont régulièrement victimes d’extorsions, de violences, d’enlèvements contre rançon et d’assassinats. Selon l’ONU, au moins 6 000 civils ont été tués depuis 2016.

En 2025, plus de 330 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du Cameroun et plus de 100 000 autres ont trouvé refuge au Nigeria voisin en raison du conflit.

Le procès de Lucas Cho Ayaba devant le tribunal de district d’Oslo doit se poursuivre jusqu’au 12 mars.