Municipales en Afrique du Sud : l’ANC à l’épreuve des urnes

Sur les 29,2 millions d'électeurs inscrits, 12 millions avaient voté mercredi à 17 h, selon les derniers chiffres de participation communiqués. Environ 2,6 millions de personnes avaient été autorisées à voter par anticipation lundi et mardi, mais seules 1,4 million l'ont fait.

Ces élections municipales représentent un test crucial pour le Congrès national africain (l'ANC) qui ne cesse de perdre en influence au profit d’autres partis. Pour la population, cette élection est l'occasion d'exprimer son mécontentement face aux défaillances dans l'approvisionnement en eau et en électricité, notamment. Une situation tendue une situation tendue qui devrait entraîner une nouvelle baisse du soutien à l'ANC.

Le contrôle des grandes villes est en jeu lors de ce scrutin portant sur 257 conseils municipaux, qui permettra de jauger le climat politique avant les prochaines élections nationales de 2029.

Moses Mashaba, un vendeur de rue de 27 ans originaire du township de Soweto, à Johannesburg, a déclaré avoir voté parce que "la situation est horrible". "Parfois, nous n’avons ni eau ni électricité. Le taux de chômage est également élevé, ce qui est frustrant", a-t-il déclaré.

Plus de trois décennies après les premières élections ouvertes à toutes les races qui ont porté le Congrès national africain au pouvoir, les Sud-Africains expriment de plus en plus leur ras-le-bol face à des infrastructures délabrées, des robinets à sec, des inégalités persistantes, un taux de criminalité élevé et un chômage supérieur à 30 %.

Les bureaux de vote ont commencé à fermer à 21 h (19 h GMT), après une journée de 14 heures, mais les autorités ont précisé que toute personne se trouvant encore dans la file d’attente pourrait tout de même voter. Le dépouillement commencerait dans les bureaux de vote peu après la clôture du scrutin.

Ntando Sithole, 24 ans, qui gagne sa vie en lavant des voitures, a déclaré avoir choisi de ne pas se rendre aux urnes car "il n’y aura aucun changement" et "la plupart de ces partis politiques sont dirigés par des personnes âgées".

"Les lampadaires de mon quartier ne servent qu’à faire joli, car ils ne fonctionnent pas. Il fait très sombre la nuit, ce qui rend même le trajet à pied jusqu’à la maison dangereux", a-t-il ajouté.

"La démocratie est vivante"

Le scrutin s’est déroulé dans l’ensemble dans le calme à travers le pays, même si quelques problèmes logistiques et des affrontements entre partisans de différents partis politiques ont été signalés.

Après avoir déposé son bulletin de vote, le président Cyril Ramaphosa a déclaré : "Notre démocratie est vivante", en référence aux premières élections ouvertes à toutes les races de 1994, qui ont marqué la fin du régime de la minorité blanche.

"En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à reconstruire notre structure d’administration locale pour veiller à ce que ce qui a été promis… devienne réalité", a déclaré Ramaphosa, qui est également le dirigeant de l’ANC.

"Ma vie s’est améliorée depuis que nous, les Noirs, avons le droit de voter", a déclaré Phumla Zikhali, aide-soignante de 55 ans, dans la ville de Gqeberha, sur la côte est.

"Avant, la vie était difficile. Je vote pour que les choses changent encore davantage", a-t-elle ajouté.

Si l’ANC, qui a porté Nelson Mandela au pouvoir en tant que premier président noir, devrait encore s’imposer comme le premier parti au niveau national, les sondages indiquent une nouvelle érosion de son soutien.

Autrefois force dominante de la politique sud-africaine, le parti peine à convaincre même au sein de ses plus fidèles partisans.

Il a subi de nouvelles pertes lors du scrutin national de 2024, ne recueillant qu’un peu plus de 40 % des voix, et a été contraint de former un gouvernement de coalition avec neuf autres partis.

L’Alliance démocratique (DA), parti libéral et deuxième force politique du pays, devrait conserver le contrôle du Cap et vise également Johannesburg, bastion de l’ANC.

Des coalitions en perspective

Ici comme dans de nombreuses agglomérations, aucun parti ne devrait remporter la majorité absolue, ce qui obligera à mener des négociations complexes pour former des conseils municipaux de coalition.

"Nous discuterons avec tout le monde, mais je n’aime pas entamer des négociations de coalition avant que les votes aient été dépouillés", a déclaré le chef de file de la DA, Geordin Hill-Lewis.

Le parti dissident d’opposition uMkhonto weSizwe (MK), dirigé par l’ancien président Jacob Zuma, a lancé un défi de taille dans la ville portuaire de Durban, sur la côte est, dans le cadre d’une campagne axée sur l’identité zouloue.

Les électeurs devraient être davantage influencés par des "questions de subsistance" telles que l’eau, l’électricité, les routes et l’assainissement que par leurs allégeances politiques, a déclaré l’analyste politique Kingsley Makhubela.

L’expansion des gouvernements de coalition pourrait favoriser la tolérance politique dans un paysage politique de plus en plus fragmenté où, depuis des années, "le discours… a été celui des ennemis politiques", a-t-il ajouté.

Les résultats définitifs du scrutin sont attendus d’ici dimanche, selon la commission électorale.