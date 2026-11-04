Municipales sud-africaines : bataille ouverte pour le contrôle des grandes villes

Les élections municipales du 4 novembre pourraient marquer un nouveau tournant politique en Afrique du Sud. Si le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, devrait conserver sa place de premier parti, les sondages annoncent un net recul de son influence.

Cette érosion du soutien à l'ANC s'accompagne d'une fragmentation croissante de l'électorat. Une partie des anciens électeurs du parti se tourne vers l'Alliance démocratique (DA), principale force d'opposition, tandis que d'autres soutiennent les Economic Freedom Fighters (EFF) ou encore le parti uMkhonto weSizwe (MK), conduit par l'ancien président Jacob Zuma. Des centaines de partis sont en lice à travers le pays, illustrant un paysage politique de plus en plus éclaté.

Cette nouvelle configuration rend peu probable l'émergence de majorités absolues dans plusieurs grandes municipalités. Les principales formations politiques devront donc négocier des coalitions pour gouverner, un exercice souvent complexe dans un contexte marqué par des alliances fragiles et des désaccords politiques.

Au-delà des tractations entre partis, les attentes des électeurs restent élevées. Le chômage, la dégradation des services publics, les difficultés d'accès aux services essentiels et le manque d'investissements figurent parmi les préoccupations majeures de la population.

Les résultats de ce scrutin pourraient ainsi redessiner durablement l'équilibre politique dans les grandes villes sud-africaines et confirmer l'entrée du pays dans une nouvelle phase de gouvernance, où les coalitions deviennent un passage obligé pour exercer le pouvoir local.