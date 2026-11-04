Côte d’Ivoire : le business lucratif des funérailles

En Côte d’Ivoire, les funérailles sont aussi une affaire de dépenses. Dans certaines communautés, faire ses adieux à un proche implique de grandes cérémonies, des festins et des festivités mêlant joie et tristesse. Une tradition profondément ancrée, mais qui peut coûter très cher aux familles.

Valérie Bli Lou, commerçante issue d’une famille modeste, tient à offrir à son père des obsèques à la hauteur des traditions de sa communauté : « j'ai déjà dépensé environ deux millions cinq cent mille francs CFA [3 800 €], dont un million quatre cent mille [2 100 €] pour trois vaches, car je devais fournir de la viande de bœuf. C’est comme ça, sans compter la nourriture. C’est comme une bénédiction que je recevrai après mon père. Si j’enterre mon père dans la dignité, je recevrai une bénédiction. Chez nous, les Gouros, c’est comme ça que ça marche. La bénédiction vient de sa mère et de son père. »

Pour les obsèques de son père, Valérie Bli Lou a dépensé une somme équivalant à plus de quinze fois le salaire mensuel moyen en Côte d’Ivoire, selon les données de la Banque mondiale. Des dépenses auxquelles s’ajoutent le transport du cercueil, l’organisation de la cérémonie et l’accueil de centaines d’invités autour d’un repas. Dans certaines communautés, l’importance accordée aux funérailles nourrit également une forme de rivalité entre les familles, chacune souhaitant rendre un hommage digne à ses défunts.

À Yopougon, dans la banlieue d’Abidjan, le secteur s’est organisé autour de ces traditions. Des commerces proposent cercueils, vêtements funéraires, fleurs artificielles, pierres tombales, bijoux et parfums destinés aux défunts. Gertrude Brou travaille dans ce secteur depuis quinze ans. Elle vend des articles funéraires et assure également l’habillage des corps.

« Je ne dirais pas que ça marche, mais c’est un besoin comme un autre. Je dirais ça comme ça : eh bien, c’est aussi une urgence. C’est un besoin comme un autre. Et je dirais aussi que ça marche parce que la demande est forte. On ne le dit pas, on refuse de le comprendre, de l’accepter, mais ça arrive quand même, c’est l’œuvre de Dieu », explique Gertrude Brou, vendeuse d’articles funéraires.

Pour les musulmans, deuxième grande communauté religieuse du pays, les obsèques doivent généralement être organisées plus rapidement, conformément aux préceptes de l’islam. Mais là aussi, les cérémonies qui suivent le décès peuvent représenter un coût important pour les familles.