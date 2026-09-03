Au Ghana, des cercueils hors norme racontent l’histoire des défunts

Frédérick Teiko Ofori a passé une grande partie de sa vie une guitare entre les mains. Lorsque ce musicien ghanéen est décédé dans un accident de la route, sa famille a décidé que l’instrument devait l’accompagner dans son dernier voyage.

Son cercueil a donc été fabriqué en forme d’une immense guitare.

Le cercueil s’est distingué lors de ses funérailles samedi à Adjen Kotoku Amoama, en périphérie d’Accra, parmi des fleurs rouges éclatantes, un portrait du quadragénaire et des proches réunis sous des chapiteaux pour se protéger du soleil.

Mais ce type d’hommage est devenu presque habituel dans un pays où les célébrations de la vie incluent souvent des créations funéraires minutieusement conçues.

Au Ghana, notamment dans les communautés Ga autour de la capitale Accra, les cercueils "figuratifs" ou "fantaisie" offrent des adieux spectaculaires mais profondément personnels.

Les pêcheurs sont enterrés dans d’immenses poissons ou des pirogues à taille humaine, les agriculteurs dans des cabosses de cacao, les chauffeurs dans des voitures et les responsables religieux dans des Bibles.

Ofori laisse derrière lui une épouse, une jeune famille, dont un enfant né seulement une semaine avant les funérailles, ainsi qu’un héritage musical brutalement interrompu.

Mais même après sa mort, la guitare est restée une partie de son identité.

Le gigantesque instrument en bois qui transportait son corps a été fabriqué par Daniel Oblie Mensah, surnommé affectueusement « Hello ». Cet artisan expérimenté transforme depuis plus de trente ans les métiers, les passions et le statut des personnes en leur dernière demeure.

"Chaque fois qu’une personne me commande un cercueil représentant le métier du défunt, cela me réjouit", explique Mensah, 54 ans, à l’AFP. "Cela m’aide à véritablement honorer le défunt et sa famille".

La tradition moderne des cercueils sculptés est apparue chez les artisans Ga autour d’Accra au milieu du XXᵉ siècle, en partie inspirée par les palanquins richement décorés utilisés par les chefs traditionnels.

Aujourd’hui, ces objets occupent une place particulière dans l’art contemporain. Ils disparaissent rapidement sous terre malgré le travail minutieux nécessaire à leur fabrication.

Certains finissent toutefois exposés dans des musées, comme un cercueil en forme de guitare de l’artiste ghanéen Paa Joe, prêté au Metropolitan Museum of Art de New York.

Le dernier stylo d’un enseignant

Samuel Commey Tetteh reposait vêtu de blanc avant le début de ses funérailles. Les visiteurs saluaient les anciens de la famille avant de s’approcher du corps de celui que la communauté appelait "Teacher".

Né en 1943, Tetteh avait enseigné à Paanor, dans la région de Ga South, en périphérie d’Accra, pendant plus d’un demi-siècle, selon sa famille.

Le calme du petit matin a progressivement laissé place à la musique alors que les proches arrivaient. Puis est apparu le cercueil de Tetteh : un immense stylo. Une nouvelle création de Mensah, réalisée en environ deux semaines.

Un mouton a été sacrifié et son sang appliqué sur le cercueil, la solennité des rites funéraires prenant le dessus sur l’aspect symbolique et artistique de l’objet. Puis le stylo a été enterré, emportant avec lui le travail de l’artisan.

Dans les ateliers autour d’Accra, des dizaines d’autres histoires attendent encore d’être transformées en bois.

Certains clients arrivent avec une photo précise de ce qu’ils souhaitent. D’autres décrivent simplement la vie du défunt. Les artisans laissent alors libre cours à leur imagination.

L’un des modèles les plus difficiles dont se souvient Lawrence Okoe Anang était un crocodile commandé il y a plus de dix ans pour un prêtre dans la région de la Volta.

Son père avait fabriqué le cercueil, tandis que le jeune Anang, alors encore apprenti d’un métier commencé à l’âge de 10 ans, l’aidait dans l’atelier.

Un intérêt mondial

Les cercueils coûtent généralement autour de 10 000 cedis ghanéens (environ 900 dollars), selon Anang, 26 ans, qui dirige aujourd’hui l’atelier avec son frère.

Les pièces destinées aux expositions coûtent davantage, car les artisans utilisent des matériaux plus résistants, capables de durer plusieurs décennies sous les lumières des musées.

Le secteur repose encore largement sur des compétences transmises au sein des familles, même s’il a considérablement évolué depuis l’époque où les artisans travaillaient uniquement avec des outils manuels.

Les équipements modernes ont accéléré la production, l’approvisionnement en bois est devenu plus fiable et les commandes venues de musées et de collectionneurs étrangers ont contribué à développer cette activité.

La capacité à transformer un simple morceau de bois en poisson, avion, Bible, stylo ou guitare pose la question du statut de ceux qui réalisent ces œuvres. Anang se considère à la fois comme menuisier, fabricant de cercueils et artiste.

Mais lors des funérailles d’Ofori, ces questions semblaient bien éloignées. Autour de sa tombe se tenaient ceux qu’il avait laissés derrière lui. Ils se sont rassemblés autour de la guitare. Puis elle a été descendue sous terre.