Selon le Pew Research Center, les musulmans devraient dépasser les chrétiens en nombre d’ici 2035. Une évolution qui s’expliquerait principalement par un taux de fécondité plus élevé au sein de la population musulmane.

En 2020, les chrétiens étaient encore majoritaires, avec 2,27 milliards de fidèles, contre 2,02 milliards de musulmans.

Mais la tendance devrait s’inverser d’ici 2035, avec respectivement 2,57 milliards de musulmans et 2,52 milliards de chrétiens.

À l’horizon 2070, l’écart devrait se creuser : la population musulmane pourrait dépasser les 3,6 milliards, contre un peu moins de 3 milliards de chrétiens.

Une croissance démographique qui devrait largement profiter à l’Afrique.

L’Afrique subsaharienne devrait notamment représenter une part croissante de la population chrétienne mondiale.

Né dans la péninsule Arabique au VIIe siècle, l’islam est aujourd’hui largement implanté au-delà du monde arabe. Moins d’un quart des musulmans vivent dans les pays arabes. La majorité se trouve en Asie, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu’en Afrique. Des communautés sont également présentes en Europe, dans les Balkans et sur le continent américain.