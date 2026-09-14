Côte d'Ivoire : la pénurie d'interprètes isole les sourds et muets

Dans cette pharmacie d’Abidjan, le jeune Gildas, est venu chercher des médicaments pour un mal de ventre. Mais atteint de surdité depuis l’âge de 4 ans, il se voit obligé de mimer sa douleur pendant une dizaine de minute pour se faire comprendre. Des gestes qui malheureusement se heurtent à l'incompréhension de la pharmacienne.

Vu l’urgence de sa situation, il est obligé de faire appel à son interprète via un appel vidéo Whatsapp. À son arrivée, il a fallu juste 1 minute pour que Gildas soit compris et pris en charge. Une situation récurrente, à laquelle plusieurs de ces personnes sourdes-muettes se retrouvent quotidiennement confrontées.

« Pour voir le docteur c’est difficile. On pose question sur le corps, malade, souffrance mais lui il ne sait donc quand il y a interprète qui aide , qui explique le docteur peut entendre et puis quand l’interprète est là aussi il peut traduire pour le sourd», a déclaré Gildas Zamble, menuisier.

Gildas fait parti des 75 000 personnes qui vivent dans ce silence de surdité en Côte d’Ivoire. Mais depuis an, Israel a décidé d’être l’un des portes voix voulant briser ce mur de l’indifférence.

« Je me suis rendu compte que entant qu’être humain on a tous besoin de se faire comprendre , d’exprimer ce dont on a besoin et malheureusement nos frères malentendants on du mal à se faire comprendre et donc avec la langue des signes qui est déjà une langue très bien conçue puisqu’il y a un vocabulaire , il y a une grammaire , il y a l’orthographe et tout, donc ça permet à ces derniers là d’exprimer leur besoin», a expliquéIsrael Mansaré, interprète-psychologue.

Pour ces handicapés auditifs, il s'agit d'un cri du cœur invisible, mais pourtant bien réel. Dans la commune d’Abobo, au sein de cette association qui compte une centaine de membres, chacun tente d’expliquer ses frustrations. Pour le vice président, les personnes sourdes-muettes se retrouvent totalement isolées dans leurs démarches administratives, médicales et quotidiennes, en raison de la forte pénurie d'interprètes dans le pays. Derrière les signes et les visages fermés se cache un cri de coeur très profond.

«Au parquet d’Abobo. Une personne sourde, ils lui ont donné un nom qui n’était pas son nom, or c’était un élève. Parce que au moment où on faisait son PV il n’y avait pas d’interprète, les gens ne comprenaient pas ce qu’il dit. Donc vous voyez tout ça les décourage ils ne fréquentent pas services publics Pour que ces personnes là puissent se sentir dans la société il faut que nous les interprètes là l’État de Côte d’ivoire nous prenne en compte dans toutes leurs initiatives et tout leur programme de développement», a indiqué Mahmoud Ouedraogo, vice-président de l’ A.S.M.CI_._

Même si la route est encore longue pour que la côte d’Ivoire devienne un pays totalement inclusif, ces personnes handicapées rêvent tout de même d’une société où le silence ne sera plus une barrière.