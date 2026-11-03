Toutânkhamon : 104 ans après, son trésor fascine toujours

C'est l'un des chefs-d'œuvre les plus célèbres de l'orfèvrerie de l'Égypte antique, le masque funéraire de Toutânkhamon scintille sous les projecteurs du Grand Musée égyptien, qui a ouvert ses portes au Caire l'année dernière.

Depuis 2025, le musée, situé près des pyramides de Gizeh, accueille le trésor du jeune pharaon, avec plus de 5 300 objets funéraires issus de son tombeau. Celui-ci a été découvert le 4 novembre 1922 par l'égyptologue britannique Howard Carter dans la Vallée des Rois. Depuis, la date du 4 novembre est devenue symbolique.

La sépulture, exceptionnellement bien conservée et épargnée par les pilleurs de tombes, avait révélé des milliers de trésors. Plus d'un siècle après, elle demeure l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'égyptologie.

Haut de 54 centimètres et composé de plus de 10,32 kg d'or, le masque funéraire est devenu un symbole de la richesse et du raffinement de l'Égypte antique. Il reste l'une des pièces les plus emblématiques du trésor de Toutânkhamon.

Monté sur le trône à l'âge de neuf ans, Toutânkhamon a régné jusqu'à sa mort, vers 18 ou 19 ans. Malgré la brièveté de son règne, il est devenu l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire, notamment grâce à la découverte de sa sépulture et de ses trésors.

Les mystères autour de sa mort

Les circonstances de sa disparition continuent d'alimenter les recherches. La prétendue malédiction associée à son tombeau a longtemps nourri les légendes, tandis que les analyses scientifiques ont permis de mieux connaître son état de santé.

Des examens génétiques et des scanners ont révélé plusieurs affections, notamment une fente palatine et un pied bot, qui auraient pu l'obliger à marcher avec une canne.

Certaines études avancent qu'il serait mort des complications d'une fracture à la jambe, aggravées par un paludisme sévère. Il avait alors entre 18 et 19 ans.