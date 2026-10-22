Égypte : le soleil illumine le visage de Ramsès II à Abou Simbel

Un spectacle millénaire s’est renouvelé à Abou Simbel, dans le sud de l’Égypte. Jeudi, les premiers rayons du soleil ont pénétré l’intérieur du temple de Ramsès II pour éclairer le visage de la statue du pharaon, un phénomène qui ne se produit que deux fois par an.

Des centaines de visiteurs venus du monde entier se sont rassemblés sur le site pour assister à cet événement exceptionnel. Certains touristes ont même passé la nuit à Abou Simbel afin d’être présents au moment précis où le soleil s’aligne avec l’axe du temple.

Selon les guides touristiques, ce phénomène solaire a lieu chaque année le 22 octobre et le 22 février. Ces deux dates seraient liées à des moments importants de la vie de Ramsès II : son accession au trône et son anniversaire, selon plusieurs interprétations historiques.

« Aujourd’hui, le soleil s’aligne sur le visage de Ramsès II », explique Hisham Khela, guide touristique, rappelant que ce rendez-vous céleste se répète depuis des siècles grâce à la précision de l’architecture du temple.

Construit au XIIIᵉ siècle avant J.-C., sous le règne de Ramsès II, Abou Simbel est considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’Égypte antique. Le site avait été déplacé dans les années 1960 lors d’une vaste opération internationale de sauvegarde, afin d’éviter son immersion après la construction du barrage d’Assouan.

Aujourd’hui encore, l’alignement du soleil avec le sanctuaire témoigne du savoir-faire des anciens bâtisseurs égyptiens et continue d’attirer des visiteurs fascinés par ce dialogue entre l’architecture, l’histoire et les astres.