Égypte : le spectacle « Eternal Sun » donne vie aux récits de la civilisation égyptienne

Les murs du Grand Musée égyptien (GEM) se sont animés dimanche grâce à des lumières éblouissantes et à de la musique lors de la soirée d’inauguration du spectacle « Eternal Sun ».

Ce spectacle lumineux a marqué le premier anniversaire de l’inauguration du musée en donnant vie aux récits qui ont façonné la civilisation égyptienne au fil des siècles.

« Cette exposition nous permet d’apprendre beaucoup de choses, qu’il s’agisse de ce que faisaient les Égyptiens de l’Antiquité, de leur mode de vie, de leurs interactions avec la société ou de la manière dont ils ont bâti cette grande civilisation, et ce d’une manière totalement nouvelle : non pas à travers des objets ou un récit, mais plutôt grâce à une combinaison de ces éléments mise en œuvre de manière technologique. Et c’est ce que nous avons dit : ce musée ne se contente pas de présenter des objets, mais il offre une expérience différente, une nouvelle expérience au visiteur, qu’il soit égyptien ou étranger, grâce à l’utilisation de différents moyens technologiques visant à rendre l’expérience intéressante ; cette exposition se tiendra pendant six mois. », a déclaré Ahmed Ghoneim, PDG du Grand Musée égyptien.

Un an après son inauguration, le GEM a accueilli environ 5 millions de visiteurs, dont environ 60 % d’étrangers, selon le PDG du musée, Ahmed Ghoneim. Ce musée d’un milliard de dollars, également connu sous le nom de GEM, a été présenté comme le plus grand du monde il abrite près de 50 000 objets, dont la collection de trésors provenant de la tombe du célèbre roi Toutânkhamon, découverte en 1922.

« Nous voulons dire au monde entier que l’Égypte continue de raconter son histoire, en utilisant les technologies les plus récentes, et toujours d’une manière nouvelle. », a déclaré Amr Abdel Nasser, directeur artistique du spectacle.

Le spectacle commence après le coucher du soleil et devrait se dérouler pendant six mois.

Un nouveau moyen de faire la lumière que le musée situé près des pyramides destiné à stimuler les recettes touristiques de l’Égypte.