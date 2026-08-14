La Turquie invite l'Égypte à rejoindre ''l'Accord de défense conjoint de La Mecque''

Alors que la Turquie veut élargir le nombre de pays membres de « Accord de défense conjoint de La Mecque », le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, réitère l'appel lancé par Ankara à l'Égypte pour qu'elle adhère à l’initiative.

L’accord vise à stabiliser le Moyen-Orient déchiré par des conflits. Il a été signé il y a sept jours par la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan.

''Comme je l’ai dit au début, cette alliance n’est dirigée contre personne. Elle souligne simplement notre engagement en faveur de la sécurité, de la souveraineté et de la prospérité de chacun, tout en renforçant l’appropriation régionale. Maintenant, existe-t-il d’autres alliances dans la région formées contre nous ? Oui, il y en a. Comme vous le savez, avant que nous ne signions l’alliance MIKTA, Israël, l’administration chypriote grecque et la Grèce se sont réunis et ont établi une alliance de sécurité en Méditerranée. Personne n’a vraiment mis l’accent sur ce point ni ne l’a inscrit à l’ordre du jour, mais nous connaissons tous l’objectif de cette alliance.’’, a expliqué Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères.

Pas question d’aller trop vite en besogne côté égyptien. Les autorités veulent passer au crible le contenu du texte avant de se décider

''En matière de coopération dans le domaine de la défense, et compte tenu des obligations qui en découlent, il est normal que cela nécessite des études approfondies, conformément à la Constitution égyptienne et aux obligations légales.'', a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Cette nouvelle alliance de sécurité, comporte une clause de type OTAN stipulant que toute attaque contre l’un de ses membres serait considérée comme une attaque contre tous.