Afrique du Sud : les services publics et la sécurité au cœur des élections municipales

La semaine prochaine, les Sud-Africains se rendront aux urnes pour les élections municipales. L'accès aux services essentiels, la criminalité et le chômage figurent parmi les principaux enjeux de ce scrutin.

Ntombekhaya Makeleni a renoncé à utiliser les toilettes publiques de son quartier du Cap après qu'un groupe d'hommes a tenté de forcer la porte alors qu'elle s'y trouvait, un jour avant l'aube.

Depuis, cette femme de 53 ans utilise un seau, dont le contenu est ensuite vidé à l'extérieur, comme de nombreux habitants du township défavorisé de Khayelitsha, où des milliers de personnes vivent dans des baraques de fortune dépourvues d'installations sanitaires.

L'absence de toilettes décentes est l'une des raisons qui poussent Ntombekhaya Makeleni à se rendre aux urnes lors des prochaines élections municipales en Afrique du Sud.

« Je vais voter parce qu'après les élections, les choses seront réglées », a-t-elle déclaré.

Le scrutin du 4 novembre prochain permettra de déterminer dans quelle mesure les défaillances des autorités locales et le mécontentement qu'elles suscitent modifient les loyautés politiques, notamment envers le Congrès national africain (ANC), longtemps dominant, à l'approche des élections générales de 2029.

Le manque de services essentiels, comme l'accès à l'eau et à l'électricité, la dégradation des infrastructures et le chômage élevé figurent parmi les principales préoccupations des plus de 29 millions de Sud-Africains inscrits sur les listes électorales.

Dans la ville côtière de Durban, sur la côte est du pays, Nikesh Nunkoo, 27 ans, affirme que les coupures d'eau dans son quartier de Shallcross peuvent durer de trois jours à deux semaines.

Après avoir participé à trois précédents scrutins, il hésitait encore à voter cette fois-ci.

« Je n'ai aucun espoir que les choses s'améliorent au cours des cinq prochaines années », a-t-il déclaré.

Nkanyiso Hadebe, 24 ans, qui vit dans un quartier informel du secteur de Chatsworth, dans la même ville, est plus catégorique.

« Je ne voterai pas parce que voter ne change rien », affirme-t-il.

Plus de 500 partis sont enregistrés auprès de la commission électorale, reflet d'un paysage politique de plus en plus fragmenté, marqué par l'érosion du soutien aux formations traditionnelles, comme l'ANC, le parti de Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid aujourd'hui décédé.

Un sondage Ipsos publié en mars révèle que près de la moitié des Sud-Africains estiment qu'aucun parti politique ne représente leurs opinions, tandis que seuls 38 % considèrent que leur municipalité remplit correctement ses missions.

« Une honte »

Pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994, l'ANC est passé sous le seuil symbolique des 50 % lors des élections municipales de 2021. Le parti a ensuite perdu sa majorité parlementaire nationale en 2024.

Deuxième formation politique du pays, l'Alliance démocratique (DA), de tendance libérale, dirige la municipalité du Cap et mène une campagne offensive pour conquérir Johannesburg, mettant en avant les défaillances du conseil municipal dirigé par l'ANC dans cette capitale économique.

Mais au Cap même, le contraste entre les quartiers résidentiels aisés et les townships défavorisés reste particulièrement marqué, trois décennies après la fin de l'apartheid.

« Les habitants, en particulier dans les townships, ne demandent pas grand-chose. Ils veulent simplement avoir accès aux services essentiels », explique Kuhle Zwakala, commentateur politique à l'université de Stellenbosch.

« Trente ans après l'avènement de la démocratie, devoir encore parler de problèmes d'électricité, d'eau et d'assainissement est une honte ».

Toutefois, les questions liées à la fourniture des services publics ne détermineront pas le vote de tous les électeurs, estime Oscar van Heerden, chercheur principal au Centre pour la diplomatie et le leadership africains.

« Il y a aussi une dimension identitaire », explique-t-il, soulignant le soutien persistant à l'ANC dans les townships historiquement noirs et celui accordé à la DA par l'électorat blanc.

Autre acteur de ces élections municipales : le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma, arrivé en troisième position lors des précédentes élections nationales.

Pour certains jeunes Sud-Africains, qui n'ont pas de liens historiques avec la lutte de libération et sont parmi les plus touchés par le taux de chômage de 33 %, voter semble inutile.

Ntokozo Mthethwa, étudiant en informatique de 21 ans originaire du township d'Umlazi, à Durban, doute qu'un quelconque parti puisse tenir ses promesses.

« Je ne vois aucun avenir pour moi ici », affirme-t-il.

Coalitions

La participation électorale sera déterminante mercredi : seuls 46 % des électeurs inscrits avaient voté lors des élections municipales de 2021, contre 58,6 % lors des élections générales de 2024.

Les résultats, attendus à partir du dimanche suivant, devraient confirmer la tendance à la multiplication des gouvernements de coalition et mettre à l'épreuve leur capacité à assurer la stabilité des conseils municipaux.

Depuis les dernières élections municipales, aucun parti n'a réussi à obtenir seul la majorité dans un peu moins d'un tiers des 257 municipalités du pays, selon une étude de l'Institut Mapungubwe pour la réflexion stratégique.

En février 2026, 74 municipalités étaient dirigées par des coalitions ou des administrations minoritaires, précise l'institut.