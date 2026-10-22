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Plus de 500 malades en Afrique du Sud, la qualité de l’eau mise en cause

Un homme transportant des bouteilles d'eau marche dans une rue poussiéreuse à Hamanskraal, à Pretoria, en Afrique du Sud, le 26 mai 2023.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la qualité de l’eau potable est une nouvelle fois mise en cause. Plus de 500 personnes ont été prises en charge pour des troubles gastro-intestinaux dans deux régions du pays.

À l’est de Pretoria, 408 habitants, principalement des enfants de moins de quatre ans, ont souffert de diarrhées et de douleurs abdominales.

Les autorités sanitaires pointent une défaillance dans le traitement de l’eau. Pendant près de trois semaines, une station a distribué de l’eau sans chloration, faute d’approvisionnement en produits désinfectants. L’eau provenait également d’une rivière fortement polluée par des rejets d’eaux usées.

Les habitants ont reçu l’interdiction de consommer l’eau du robinet ou de l’utiliser pour leurs besoins domestiques, même après ébullition. Des camions-citernes et des organisations humanitaires assurent désormais l’approvisionnement en eau potable.

Mais la polémique enfle. Une enquête a révélé que les services municipaux n’avaient pas informé la population du risque sanitaire. Plusieurs partis politiques réclament des démissions.

Dans la province du Cap-Oriental, au moins 111 étudiants de l’université Rhodes ont également été soignés pour des symptômes similaires. La qualité de l’eau est suspectée, mais l’origine de cet épisode reste à établir.

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