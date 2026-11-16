Dix-sept personnes ont été tuées dans deux fusillades distinctes survenues en Afrique du Sud, a annoncé lundi la police. Ces nouvelles violences illustrent une fois de plus l'ampleur de l'insécurité dans un pays confronté à un niveau particulièrement élevé de criminalité.

Selon les statistiques officielles de la police, près de 60 personnes sont assassinées chaque jour en Afrique du Sud. Ces homicides sont liés à divers phénomènes criminels, notamment le trafic de drogue, l'exploitation minière illégale et les rivalités autour des activités de transport par minibus.

La première fusillade a été signalée dans un bidonville situé à la périphérie de Pretoria, où neuf personnes ont été retrouvées mortes aux premières heures de lundi.

« Les neuf victimes ont été retrouvées ce matin dans une cabane, présentant des blessures par balle », a indiqué une porte-parole de la police. Le bilan fait état de six hommes et trois femmes tués.

Le commissaire provincial de police, Tommy Mthombeni, a évoqué un possible lien entre cette attaque et une fusillade survenue l'année dernière dans un bidonville voisin, qui avait fait 12 morts et 13 blessés.

Huit hommes abattus près de Pietermaritzburg

Le deuxième drame s'est produit dans une zone semi-rurale située à la périphérie de Pietermaritzburg, dans la province du KwaZulu-Natal, à l'est du pays.

Alertés par des coups de feu entendus tard dimanche soir, les policiers ont découvert un véhicule criblé de balles. À l'intérieur, huit hommes présentant de multiples blessures par balle ont été retrouvés morts.

Selon la police, les victimes seraient âgées de 20 à 30 ans.

Leurs identités n'avaient pas encore été établies au moment de l'annonce du bilan. Les enquêteurs estimaient également qu'il était prématuré de se prononcer sur les motivations des auteurs.

Intervenant sur la chaîne Newzroom Afrika, le porte-parole de la police du KwaZulu-Natal, le colonel Robert Netshiunda, a indiqué que plusieurs pistes étaient envisagées.

« Nous avons déjà été confrontés à ce genre de fusillades et les motifs ont été variés : vols de bétail, trafic de drogue ou encore violences liées aux taxis », a-t-il expliqué.

Les armes illégales pointées du doigt

Le Premier ministre du KwaZulu-Natal, Thamsanqa Ntuli, a dénoncé ces « meurtres horribles », mettant en cause la circulation massive des armes à feu illégales dans la province.

Il a qualifié leur disponibilité généralisée de l'une des principales menaces pour la sécurité de la population.

« Ce niveau de violence par arme à feu est tout à fait inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à enterrer nos concitoyens tant que les armes à feu illégales restent facilement accessibles aux criminels », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La police a toutefois précisé que les deux fusillades n'étaient pas liées. Aucune arrestation n'avait été effectuée à la suite de ces deux attaques.