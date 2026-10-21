Afrique du Sud : baisse des taxes sur les carburants face aux prix records

En Afrique du Sud, le gouvernement annonce une nouvelle réduction des taxes sur les carburants pour soulager les ménages confrontés à des prix record.

À partir du 4 novembre, la taxe diminuera de trois rands par litre de diesel et d’un rand cinquante pour l’essence. Une mesure temporaire, prévue jusqu’au 1er décembre.

Cette décision intervient alors que les prix à la pompe dépassent les trente rands le litre, sous l’effet des tensions au Moyen-Orient et des perturbations de l’approvisionnement mondial.

Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, chiffre le coût de cet allègement à près de 611 millions de dollars.

Mais l’économie sud-africaine reste fragile. Le gouvernement revoit ses prévisions de croissance à la baisse, à 1,2 % pour 2026, contre 1,6 % initialement.

À l’approche des élections municipales, Pretoria tente ainsi de contenir la hausse du coût de la vie, sans compromettre l’équilibre des finances publiques.