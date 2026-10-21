Afrique du Sud : baisse des taxes sur les carburants face aux prix records

Afrique du Sud
En Afrique du Sud, le gouvernement annonce une nouvelle réduction des taxes sur les carburants pour soulager les ménages confrontés à des prix record.
À partir du 4 novembre, la taxe diminuera de trois rands par litre de diesel et d’un rand cinquante pour l’essence. Une mesure temporaire, prévue jusqu’au 1er décembre.
Cette décision intervient alors que les prix à la pompe dépassent les trente rands le litre, sous l’effet des tensions au Moyen-Orient et des perturbations de l’approvisionnement mondial.
Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, chiffre le coût de cet allègement à près de 611 millions de dollars.
Mais l’économie sud-africaine reste fragile. Le gouvernement revoit ses prévisions de croissance à la baisse, à 1,2 % pour 2026, contre 1,6 % initialement.
À l’approche des élections municipales, Pretoria tente ainsi de contenir la hausse du coût de la vie, sans compromettre l’équilibre des finances publiques.
02:20
L'art, un dialogue : Kokou Ferdinand Makouvia à la Biennale de Lyon
00:58
Yémen : émotion lors des funérailles des 75 jeunes soldats tués dans une frappe houthie
00:54
Afrique du Sud : vers une rupture commerciale avec Washington ?
10:00
Mali : Human Rights Watch dénonce des crimes contre les civils [Africanews Today]
01:11
Niger : la pénurie d’essence touche désormais la capitale
01:01
Égypte : Abdel Fattah Sissi s'engage à quitter ses fonctions en 2030