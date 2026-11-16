L'ancien Premier ministre togolais Gilbert Houngbo a été réélu lundi au poste de directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'agence des Nations unies chargée des questions liées au monde du travail.

Sa réélection intervient après le retrait de dernière minute de sa seule concurrente, la ministre espagnole du Travail, Yolanda Díaz Pérez.

Âgé de 65 ans, Gilbert Houngbo entamera ainsi un deuxième mandat de cinq ans à compter du 1er octobre de l'année prochaine.

Lors du scrutin organisé au siège de l'OIT, à Genève, il a obtenu 51 voix sur les 56 membres du Conseil d'administration. Cinq membres se sont abstenus, a précisé une porte-parole de l'organisation à l'AFP.

À la suite de sa réélection, le responsable togolais a réaffirmé l'importance de la mission de l'organisation dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes.

« Plus d'un siècle après sa création, notre organisation reste investie d'une mission plus pertinente que jamais : promouvoir la justice sociale comme fondement d'une paix universelle et durable », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité de défendre la dignité humaine, de promouvoir la justice sociale et de renforcer le dialogue entre les États, les travailleurs et les employeurs.

Parmi les grands enjeux qui détermineront l'avenir du monde du travail, Gilbert Houngbo a particulièrement insisté sur les conséquences de l'intelligence artificielle. Si cette technologie ouvre de nouvelles perspectives, elle soulève également des interrogations majeures concernant l'emploi et les compétences.

Il a ainsi estimé que l'OIT devait jouer un rôle central pour « veiller à ce que le progrès technologique reste au service de l'humanité ».

Un retrait sur fond de tensions syndicales

Avant le scrutin, la ministre espagnole du Travail, Yolanda Díaz Pérez, avait annoncé son retrait de la course, expliquant vouloir éviter une division du mouvement syndical international.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social Bluesky, elle a vivement critiqué la gestion actuelle de l'organisation, estimant que sa direction l'avait plongée dans « la crise financière la plus grave de son histoire ».

Elle a également reproché au secrétaire général de la Confédération syndicale internationale et au porte-parole du Groupe des travailleurs de l'OIT d'avoir apporté leur soutien à Gilbert Houngbo, sans tenir compte, selon elle, des aspirations d'une partie importante du mouvement syndical mondial.

« Je ne diviserai pas le mouvement syndical », a-t-elle affirmé pour justifier sa décision.

Un autre candidat, l'ancien ministre péruvien des Affaires étrangères Javier González-Olaechea, avait déjà retiré sa candidature le 4 novembre dernier.

L'OIT confrontée à des difficultés financières

Cette réélection intervient dans un contexte délicat pour l'organisation internationale. Depuis plusieurs mois, l'OIT fait face à une diminution de ses financements extérieurs, notamment ceux provenant des États-Unis.

Cette baisse des ressources a contraint l'institution à engager des réformes structurelles, parmi lesquelles figurent des suppressions de postes.

Fondée en 1919, l'Organisation internationale du Travail regroupe 187 États membres. Sa particularité au sein du système des Nations unies réside dans sa structure tripartite, qui associe les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

L'organisation a pour mission de promouvoir les droits des travailleurs, de favoriser l'accès à des emplois décents, de renforcer la protection sociale et de développer le dialogue social à l'échelle internationale.