Au moins 17 personnes ont été tuées lors de deux fusillades de masse survenues le même jour en Afrique du Sud. Les motifs de ces crimes, commis à environ 530 kilomètres (330 miles) l’un de l’autre, n’ont pas encore été établis, a indiqué la police lundi.

La police sud-africaine enquête sur ces meurtres.

« La police continue de faire des progrès décisifs ; vous vous souvenez sans doute que la dernière fusillade de masse survenue dans cette province a eu lieu à Wedela, dans le West Rand, le 11 novembre, soit il y a trois ou quatre jours ; nous avons réalisé une avancée majeure. Nous avons arrêté un ressortissant du Lesotho à Potchefstroom grâce à la technologie dans laquelle nous avons investi en tant que province. Il a déjà comparu devant le tribunal vendredi, et il comparaîtra à nouveau le 23. Cela démontre donc que la police a la capacité de traquer et de localiser les personnes qui commettent ce genre d’actes horribles. », a déclaré Panyaza Lesufi, gouverneur de la province du Gauteng.

Huit personnes ont été retrouvées mortes à l’intérieur d’un véhicule criblé de balles à Sweetwaters, aux abords de la ville de Pietermaritzburg, selon la police. Les victimes ni aucun suspect de cette fusillade survenue dimanche, n’ont encore été identifiés.

Le même jour, dans la soirée, neuf autres personnes ont été retrouvées mortes, présentant des blessures par balle, à l’intérieur d’une cabane dans le bidonville de Jeffsville, près de Pretoria, la capitale sud-africaine. Aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Plusieurs fusillades de masse liées à des gangs criminels se sont produites au cours de l’année écoulée.