Élections israéliennes : la montée des partis arabes bouleverse les calculs de coalition

Les résultats préliminaires des élections législatives en Israël suscitent un regain d'espoir chez de nombreux Palestiniens citoyens de l'État hébreu. La forte progression des partis arabes nourrit l'espoir d'une représentation politique plus influente, dans un contexte où les négociations pour former un gouvernement s'annoncent déterminantes.

À Nazareth, plusieurs habitants saluent un scrutin qu'ils considèrent comme un signal de changement. Pour eux, ces résultats pourraient permettre aux élus arabes de mieux défendre les intérêts de leur communauté et de faire avancer des dossiers longtemps restés sans réponse.

Parmi les priorités figurent la lutte contre la criminalité, la sécurité, l'éducation et l'accès à l'emploi. La violence reste une préoccupation majeure dans les villes arabes d'Israël. Selon l'organisation Abraham Initiatives, 186 personnes ont été tuées dans des faits de criminalité au sein des communautés arabes depuis le début de l'année 2026.

Les Palestiniens citoyens d'Israël représentent environ 20 % de la population. Bien qu'ils disposent du droit de vote et de la citoyenneté israélienne, ils dénoncent régulièrement des discriminations et un manque d'investissements publics. De nombreux militants accusent également les autorités de ne pas lutter suffisamment contre l'insécurité qui touche leurs localités.

Sur le plan politique, aucun camp ne semble en mesure d'obtenir seul une majorité au Parlement. Les discussions pour former une coalition pourraient durer plusieurs semaines. Dans ce contexte, les partis arabes pourraient devenir des partenaires incontournables.

Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, continue d'exclure toute alliance avec les formations arabes. Son principal rival, Gadi Eisenkot, s'est en revanche montré ouvert à une coopération. Si aucun accord n'aboutit, Israël pourrait être contraint d'organiser de nouvelles élections, prolongeant une période d'incertitude politique.