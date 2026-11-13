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São Tomé-et-Príncipe : Américo Ramos reste à la tête du gouvernement

São Tomé-et-Príncipe : Américo Ramos reste à la tête du gouvernement
Bannière d’un parti politique, São Tomé-et-Principe le 20 septembre 2026.   -  
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By Africanews

Sao Tomé-et-Principe

À São Tomé-et-Príncipe, Américo Ramos conserve son poste de Premier ministre. Le président Carlos Vila Nova l'a reconduit dans ses fonctions, jeudi 12 novembre, après les élections législatives du 27 septembre.

Pourtant, son parti, l'Action démocratique indépendante, n'est arrivé qu'en deuxième position, avec 23 sièges sur les 55 que compte le Parlement.

Le Mouvement pour la libération de São Tomé-et-Príncipe, arrivé en tête avec 24 sièges, n'a pas réussi à réunir une majorité.

Américo Ramos a donc été reconduit grâce à un soutien parlementaire jugé suffisant pour former un gouvernement stable.

Dans cet archipel d'Afrique centrale, le Premier ministre devra désormais faire face aux difficultés économiques et sociales, notamment au chômage et au manque de perspectives qui poussent de nombreux jeunes à quitter le pays.

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