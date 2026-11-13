Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Des missiles et des drones iraniens exposés près de Téhéran

Une femme visite une exposition permanente du Parc aérospatial national des Gardiens de la Révolution, situé aux abords de Téhéran, en Iran, le lundi 9 novembre 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Iran

Des visiteurs découvrent une exposition consacrée aux drones et aux missiles de fabrication iranienne au Parc aérospatial national, aux abords de Téhéran.

La guerre au Moyen-Orient a éclaté le 28 février, après des frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.

En riposte, Téhéran a lancé des missiles et des drones contre plusieurs pays de la région. Les groupes armés soutenus par l'Iran au Liban, au Yémen et en Irak ont également pris part aux combats.

L'exposition présente notamment le missile Emad, d'une portée pouvant atteindre 1 700 kilomètres, ainsi que le Khorramshahr, capable de parcourir jusqu'à 2 000 kilomètres. Les visiteurs ont également pu découvrir la série de missiles hypersoniques Fattah, mise en avant par l'Iran pour sa vitesse et sa maniabilité.

En parallèle, des efforts diplomatiques, notamment sous l'impulsion du Qatar et du Pakistan, sont en cours pour tenter de négocier un cessez-le-feu et mettre fin au conflit.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.