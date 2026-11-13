Des missiles et des drones iraniens exposés près de Téhéran

Des visiteurs découvrent une exposition consacrée aux drones et aux missiles de fabrication iranienne au Parc aérospatial national, aux abords de Téhéran.

La guerre au Moyen-Orient a éclaté le 28 février, après des frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.

En riposte, Téhéran a lancé des missiles et des drones contre plusieurs pays de la région. Les groupes armés soutenus par l'Iran au Liban, au Yémen et en Irak ont également pris part aux combats.

L'exposition présente notamment le missile Emad, d'une portée pouvant atteindre 1 700 kilomètres, ainsi que le Khorramshahr, capable de parcourir jusqu'à 2 000 kilomètres. Les visiteurs ont également pu découvrir la série de missiles hypersoniques Fattah, mise en avant par l'Iran pour sa vitesse et sa maniabilité.

En parallèle, des efforts diplomatiques, notamment sous l'impulsion du Qatar et du Pakistan, sont en cours pour tenter de négocier un cessez-le-feu et mettre fin au conflit.