Gaza : l'hôpital Nasser dévasté après un raid israélien

Une frappe israélienne a touché l'hôpital Nasser, à Khan Younès, à l'aube ce jeudi 12 novembre, coûtant la vie à six personnes, dont un médecin, et au moins 27 blessés, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le raid a lourdement endommagé le pôle chirurgical, n'épargnant ni les blocs opératoires, ni les salles de réveil, ni l'unité de soins intensifs. Les images diffusées montrent l'ampleur du désastre : faux plafonds effondrés, armatures métalliques tordues et gravats ensevelissant le matériel médical et les lits. Alors que les secours s'affairent dans les ruines à la recherche de survivants, des familles meurtries se recueillent devant les corps des défunts. Parmi les victimes identifiées par le ministère de la Santé gazaoui figure le chirurgien Rizk Abu Shaira. Tout en revendiquant ce bombardement, Tsahal assure avoir ciblé un cadre du Hamas et des activistes opérant depuis le complexe médical, mais n'a produit aucun élément tangible pour étayer ses dires. Ce raid atteint l'un des derniers établissements hospitaliers encore opérationnels de l'enclave, exsangue après des années de conflit. D'après l'OMS, 1 056 attaques ont visé le secteur sanitaire à Gaza depuis octobre 2023, causant la mort de 1 010 personnes et faisant 1 725 blessés. Outre l'effondrement des infrastructures d'eau et d'assainissement, l'institution onusienne met en garde contre l'impact dévastateur des rigueurs hivernales, entre chutes de températures et crues, sur une population déjà exsangue. Rejetant les allégations de l'État hébreu sur un usage combattant des complexes hospitaliers, le mouvement palestinien voit sa position indirectement appuyée par le rappel à la loi de l'OMS : les lieux de soins sont protégés par les conventions internationales, leur immunité ne pouvant être levée que dans un cadre très restrictif. L'agence réclame en conséquence la préservation absolue de l'outil médical et le libre passage des secours.