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Israël : la nouvelle Knesset prête serment, l’avenir du gouvernement reste incertain

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est adressé aux députés à la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem, le 10 novembre 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Israël

La nouvelle Knesset, le Parlement israélien, a officiellement prêté serment, deux semaines après les élections législatives. Les 120 députés entament leur mandat alors que les discussions pour former un nouveau gouvernement s’annoncent difficiles.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président israélien Isaac Herzog a appelé les élus à travailler ensemble et à éviter une nouvelle crise politique. Il a exhorté les parlementaires à privilégier le dialogue et la coopération, rappelant que les citoyens attendent davantage de stabilité, de sécurité et d’unité.

« Le peuple que vous représentez aspire à voir une main tendue qui apportera l’unité à la nation et l’espoir », a déclaré le chef de l’État.

Les dernières élections n’ont permis à aucun camp d’obtenir une majorité claire au Parlement. Le chef de l’opposition Gadi Eisenkot est le premier chargé de tenter de former une coalition gouvernementale. Il dispose d’un délai de six semaines pour parvenir à un accord.

En cas d’échec, la mission pourrait être confiée à Benjamin Netanyahu, qui reste Premier ministre par intérim. Le dirigeant israélien demande par ailleurs une enquête sur de possibles ingérences étrangères dans le processus électoral.

L’incertitude politique demeure donc en Israël, alors que les négociations pour constituer une nouvelle majorité débutent.

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