Israël refuse un cargo d'Ethiopian Airlines en raison d'un pilote indonésien

Un avion cargo d’Ethiopian Airlines reliant Addis-Abeba à Tel-Aviv a été contraint de faire demi-tour en plein vol après que les autorités israéliennes ont découvert la présence d’un pilote indonésien à bord. Selon plusieurs médias israéliens, cette nationalité ne permettait pas au membre d’équipage de participer à un vol à destination d’Israël, qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’Indonésie.

D’après la chaîne israélienne Channel 13, citée par la presse locale, la liste des membres d’équipage n’a été transmise aux autorités israéliennes qu’après le décollage. L’identité du pilote aurait ainsi été vérifiée alors que l’appareil était déjà en route vers Tel-Aviv.

Le cargo se trouvait encore dans l’espace aérien éthiopien lorsque les autorités lui ont demandé de retourner à Addis-Abeba. Selon les informations rapportées par les médias israéliens, du carburant a été largué en mer afin de permettre à l’avion de faire demi-tour dans les conditions requises.

À son retour, le pilote concerné a été remplacé. Une fois l’équipage modifié, l’appareil a pu repartir et poursuivre son trajet vers Israël. Ethiopian Airlines a reconnu une erreur, indiquant ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction applicable à ce membre de son personnel navigant, selon la presse israélienne.

Contrôles renforcés après l’incident du vol Flydubai

Cet épisode intervient dans un contexte de renforcement des contrôles sur les équipages des vols à destination d’Israël. Le 30 septembre, le vol FZ1073 de Flydubai, qui reliait Dubaï à Tel-Aviv, a été le théâtre d’une violente agression dans le cockpit. Selon les autorités émiraties, le copilote, de nationalité omanaise, aurait attaqué le commandant de bord à l’aide d’une hache de sécurité et tenté de prendre le contrôle de l’appareil. Des passagers et des membres de l’équipage sont intervenus pour maîtriser l’agresseur. L’avion a finalement atterri en Arabie saoudite.

L’enquête sur cet incident a posé des questions relatives aux vérifications effectuées avant l’affectation des pilotes aux vols à destination d’Israël. Les autorités israéliennes ont notamment soulevé des interrogations sur les procédures de contrôle des personnels navigants originaires de pays qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec l’État hébreu.

À la suite de cette affaire, les autorités israéliennes ont annoncé un durcissement des mesures de sécurité applicables aux compagnies étrangères. Ces restrictions concernent notamment la participation aux vols vers Israël de ressortissants de pays sans relations diplomatiques avec le pays.

Transmission des listes d’équipage en question

Dans le cas du vol d’Ethiopian Airlines, le fait que les autorités aient identifié le pilote avant son entrée dans l’espace aérien israélien a permis d’éviter que l’appareil poursuive son trajet avec un équipage ne répondant pas aux exigences imposées par Israël.

Mais la transmission tardive de la liste des membres d’équipage, telle qu’elle est rapportée par la presse locale, pose la question du moment auquel ces vérifications sont effectuées. Si les informations avaient été communiquées et examinées avant le départ, le demi-tour aurait potentiellement pu être évité.

Les circonstances précises de cet incident et les modalités d’application des nouvelles restrictions restent à éclaircir. L’épisode illustre en tout cas l’importance de la coordination entre les compagnies aériennes et les autorités chargées de la sécurité, en particulier lorsque les règles d’accès au territoire imposent des vérifications spécifiques aux équipages internationaux.