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Israël : le bloc de Netanyahu en tête des législatives mais sans majorité

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu salue ses partisans au siège du Likoud à Jérusalem, le 28 octobre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Israël

En Israël, après le dépouillement de 70 % des bulletins de vote, le bloc de Benjamin Netanyahu fait la course en tête avec 54 des 120 sièges du Parlement.

L'opposition totalise 47 sièges et les partis arabes sont crédités de 19. Pour l’heure, aucune formation politique n’a obtenu de majorité, même si ces résultats partiels sont susceptibles d’évoluer.

Les partis arabes, avec 19 sièges, peuvent aider l'un des deux principaux camps à obtenir une majorité.

Mais Netanyahu a déjà fait savoir qu’il ne gouvernerait pas avec cette entité. Même son de cloche du côté de son rival de centre droit.

Reste donc l’hypothèse d’une coalition entre les deux hommes afin d’éviter l’organisation de nouvelles élections, qui serait une erreur selon l'opposition alors que le taux de participation frôle les 80 %, le plus haut depuis 1999.

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