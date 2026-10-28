Détroit d'Ormuz : le passage d'un pétrolier provoque une marée noire

L'armée iranienne a déclaré mardi qu'un pétrolier avait heurté des mines et pris feu alors qu'il tentait de traverser le détroit d'Ormuz par une route non autorisée par Téhéran. Cet incident a provoqué la présence d’une marée noire dans le Golfe qui a atteint une plage des Emirats arabes unis.

« Il y a quelques heures, un pétrolier, en violation de la réglementation, ayant désactivé ses systèmes de suivi et tenté de traverser une zone interdite et dangereuse à l’est du détroit d’Ormuz, a heurté des mines navales, provoquant des dégâts et un incendie », a déclaré l’armée dans un communiqué relayé par l’agence de presse officielle IRNA.

L’Iran revendique le contrôle du détroit d’Ormuz, une artère énergétique mondiale vitale, et prend pour cible les navires qui tentent de le traverser sans son autorisation depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février.

Vendredi dernier, les autorités des Émirats arabes unis ont déclaré avoir « détecté un déversement de pétrole provenant d’un pétrolier affectant les plages d’Umm Al Quwain ».

Des images satellites prises le 21 octobre et analysées par l’AFP montrent ce qui semble être une nappe de pétrole d’environ 180 kilomètres carrés dans cette zone. Trois jours plus tard, les images indiquaient que sa superficie avait quadruplé pour atteindre environ 750 km².

L'armée iranienne a signalé à plusieurs reprises que des pétroliers avaient heurté des mines navales alors qu'ils tentaient de traverser des zones que Téhéran considère comme interdites.

Alors qu’une nappe de pétrole continue de s'étendre le long de la côte nord des Émirats arabes unis, les experts mettent en garde contre les conséquences d'une marée noire qui pourrait menacer les usines de dessalement à mesure qu'elle s'étend.