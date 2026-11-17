Les Pays-Bas accentuent la pression sur la Sierra Leone pour obtenir l’extradition de Jos Leijdekkers, l’un des trafiquants de drogue les plus recherchés d’Europe. Le ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité, David van Weel, a vivement critiqué lundi le manque de coopération des autorités sierra-léonaises, accusées de laisser le criminel présumé se réfugier dans le pays.

« En fin de compte, cela détruit la réputation du pays, et donc le pays lui-même », a déclaré le ministre à l'AFP. Surnommé « Bolle Jos », le Néerlandais de 35 ans est soupçonné d'entretenir des liens étroits avec l'entourage du président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il serait notamment en couple avec sa fille, Agnes Bio, avec laquelle il aurait un enfant. Plusieurs vidéos le montreraient également aux côtés du chef de l'État et de hauts responsables.

Selon David van Weel, les autorités néerlandaises savent depuis plus de deux ans que le trafiquant présumé se trouve en Sierra Leone. Mais les démarches engagées pour obtenir son arrestation et son extradition n'ont toujours pas abouti. Les Pays-Bas ont pourtant promis une récompense de deux millions d'euros pour toute information permettant de le localiser.

Jos Leijdekkers est considéré comme un acteur majeur du trafic international de cocaïne. Condamné aux Pays-Bas et en Belgique à des peines cumulées de plus de 100 ans de prison pour trafic de drogue, vol à main armée et commandite de meurtre, il figure sur la liste des personnes les plus recherchées par Europol.

Un trafic qui s'étend en Afrique de l'Ouest

Pour le ministre néerlandais, le cas Leijdekkers illustre également l'évolution des routes du trafic de cocaïne. Face au renforcement des contrôles dans les ports européens de Rotterdam et d'Anvers, une partie des réseaux criminels aurait déplacé ses activités vers l'Afrique de l'Ouest. La drogue transite ensuite par l'Europe du Sud avant d'atteindre les marchés d'Europe du Nord.

David van Weel estime que le trafiquant présumé engrangerait plus de 100 millions d'euros par mois. Il évoque également d'importantes saisies récentes, dont celle de 30 tonnes de cocaïne réalisée en Espagne, pour une valeur marchande estimée à 800 millions d'euros.

Malgré ces opérations, le prix de la cocaïne en Europe reste stable, signe, selon le ministre, de l'ampleur des réseaux de trafic.

Les Pays-Bas entendent désormais renforcer leur coopération avec leurs partenaires européens pour convaincre Freetown de collaborer davantage. David van Weel assure vouloir poursuivre les démarches diplomatiques, tout en reconnaissant son pessimisme après plus de 18 mois de pression sur les autorités sierra-léonaises.

« Il n'échappera pas à la justice. Au bout du compte, il finira en prison », a-t-il affirmé.