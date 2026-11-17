À Nairobi, la croissance démographique et le boom immobilier accélèrent la disparition des espaces verts. Des arbres sont abattus pour faire place à de nouvelles routes, des bâtiments et d’autres infrastructures, menaçant ainsi la biodiversité de la capitale kényane.

Selon les données du Trésor kényan, le secteur de la construction a progressé de 6,8 % en 2025, contre 0,7 % en 2024. Une expansion qui exerce une pression croissante sur les habitats naturels. Les oiseaux, notamment, sont contraints de s’adapter en construisant leurs nids sur des bâtiments et des panneaux publicitaires.

Les défenseurs de l’environnement alertent sur les conséquences de cette urbanisation. Pour l’ornithologue John Musina, la population d’oiseaux constitue un indicateur important de la santé environnementale d’une ville.

La contestation s’organise également sur le terrain judiciaire. Le 27 octobre 2026, un tribunal de Nairobi a ordonné la suspension provisoire d’un projet de parking dans le parc national de la capitale, à la suite d'une action engagée par 4 642 militants.

Longtemps surnommée la « ville verte au soleil », Nairobi voit ainsi son identité écologique menacée. Un défi majeur pour les autorités, appelées à concilier développement urbain et préservation du patrimoine naturel.