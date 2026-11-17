Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a entamé lundi une tournée d'une semaine en Californie dédiée à l'intelligence artificielle, cherchant à attirer les capitaux des géants technologiques américains malgré des relations politiques délicates avec Washington.

Le chef de l'État a participé à Menlo Park au sommet « Silicon Valley and the World », organisé par le média américain Semafor.

«Eh bien, nous avons constaté l'opposition aux data centers ici. Nous vivons l'expérience inverse en Afrique du Sud. Un certain nombre d'entreprises américaines ont implanté ou construit des data centers en Afrique du Sud, et certaines entreprises sud-africaines le font également. Nous abritons désormais près de 70 % des data centers établis sur le continent africain, et nous les accueillons favorablement car nous disposons aujourd'hui d'une capacité de production électrique excédentaire qui nous permet d'en avoir, et nous voulons les exploiter. », a déclaré Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud.

Cette rencontre réunit des dirigeants d'entreprises technologiques, des investisseurs et des décideurs internationaux autour des grands enjeux numériques mondiaux.

« [À propos de sa confrontation avec Trump au sujet du traitement réservé aux Sud-Africains blancs lors d’une réunion en 2025] Je considère cet incident qui s’est produit à la Maison Blanche comme une embuscade. Une embuscade. Une embuscade, et à bien des égards, je pense qu’elle tenait au fait qu’il était mal informé, car la vidéo qu’il a montrée ne représentait pas l’Afrique du Sud, les coupures de presse ne représentaient pas l’Afrique du Sud, et j’ai cherché à lui faire remarquer que ce n’était pas mon pays, et j’ai d’ailleurs déclaré qu’il n’y avait pas de génocide des Blancs en Afrique du Sud.... », a précisé le président sud-africain.

À travers ce déplacement, Pretoria entend positionner l'Afrique du Sud comme un acteur incontournable de l'économie numérique sur le continent africain et captiver une part des investissements mondiaux dans l'IA.