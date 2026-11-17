En Guinée, la répression contre l’exploitation aurifère illégale se poursuit. Un tribunal de Conakry a condamné 22 anciens responsables locaux et 202 mineurs à des peines de prison.

Une décision qui intervient après des affrontements meurtriers dans le nord-est du pays et le départ de dizaines de milliers de personnes vers le Mali voisin. Lancée au début du mois par les autorités, cette campagne vise à mettre fin à l’exploitation minière non autorisée et à limiter ses conséquences environnementales, notamment la destruction des terres agricoles et la pollution des cours d’eau par des produits chimiques.

Mais l'opération a rapidement dégénéré. La semaine dernière, des affrontements entre manifestants et forces de sécurité chargées de faire respecter les restrictions ont fait 10 morts et 13 blessés dans le nord-est du pays.

Lundi, le Tribunal de répression des délits économiques et financiers de Conakry a condamné les 22 anciens responsables de Siguiri, une importante zone aurifère proche de la frontière malienne, à deux ans de prison pour complicité de dégradation de l’environnement et de pollution des eaux. Chacun devra également s'acquitter d'une amende de 10 millions de francs guinéens.

Les 202 mineurs ont, eux, écopé de trois ans de prison pour les mêmes faits, ainsi que pour exploitation minière illégale. Ils devront verser une amende collective de 10 milliards de francs guinéens. Parmi eux figurent plusieurs ressortissants étrangers, auxquels le tribunal a interdit de séjourner en Guinée pendant dix ans.

Les 224 condamnés font partie des plus de 1 200 personnes arrêtées à Siguiri au début du mois.

Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’exploitation aurifère non autorisée fait vivre plus de 300 000 personnes en Guinée. Une activité qui attire depuis longtemps des travailleurs venus de toute l’Afrique de l’Ouest. Conséquence de cette vaste opération, des dizaines de milliers de mineurs et leurs familles, dont beaucoup sont originaires du Burkina Faso, ont fui vers le Mali voisin, selon les autorités maliennes.