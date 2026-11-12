Ghana : une nouvelle découverte d’hydrocarbures ouvre des perspectives offshore

Le Ghana franchit une nouvelle étape dans son secteur énergétique. Le pays a annoncé une découverte d’hydrocarbures au large de ses côtes, dans un type de gisement encore jamais identifié avec succès sur son territoire.

La découverte a été réalisée dans le bloc offshore Deepwater Cape Three Points, situé à environ 148 kilomètres des côtes ghanéennes. Le puits d’exploration Nya Gyidie-1X a révélé la présence d’hydrocarbures dans une formation géologique de type carbonate, une première pour le pays.

Selon le président John Dramani Mahama, cette avancée ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploration pétrolière et gazière au Ghana. Jusqu’ici, les découvertes commerciales du pays reposaient principalement sur des réservoirs de grès.

Foré à plus de 2 200 mètres de profondeur, le puits n’a pas encore permis de déterminer s’il contient du pétrole ou du gaz, ni d’évaluer les volumes exploitables. Des analyses supplémentaires sont en cours afin de mesurer l’ampleur du potentiel.

Les autorités ghanéennes espèrent que cette avancée permettra d’attirer de nouveaux investissements et de renforcer la production énergétique nationale. Le gouvernement cherche notamment à relancer l’exploration offshore et à renouveler ses réserves d’hydrocarbures.