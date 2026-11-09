Golfe d'Aden : la marine européenne alerte sur la recrudescence de la piraterie

Les conflits dans la Corne de l’Afrique, en Iran et au Yémen pourraient favoriser la piraterie entre l’Occident et l’Asie, alerte un responsable de l’opération Atalanta de la force navale de l’Union européenne basée à Djibouti.

Naviguant dans le golfe d’Aden, il estime que, bien que les combats dans ces régions ne soient pas directement liés à la récente recrudescence de la piraterie, ils peuvent provoquer d’autres crises.

Plus de 70 incidents ont été signalés depuis novembre 2023, dont environ la moitié s’est produite en 2026.

''Nous avons constaté deux pics principaux d’incidents. L’un a débuté avec les attaques des Houthis en mer Rouge (en 2023) et l’autre au début de la guerre dans le détroit d’Ormuz. Je ne dis pas qu’il existe un lien direct avec cette crise, mais ce que je peux dire, c’est qu’une crise en engendre une autre.'', a déclaré le commodore portugais José Rodrigues Pedra, commandant de la mission Atalanta de la force navale de l’Union européenne.

Ces tensions accrues en mer Rouge et dans l’océan Indien occidental surviennent alors que le détroit d’Ormuz reste fermé en raison de la guerre en Iran.

'' Ils (les pirates) adopteront deux stratégies. La première consistera à se rendre dans le golfe d’Aden, où transite la majeure partie du trafic marchand entre l’Asie et l’Occident, ou bien, ils pourront se diriger vers ce que nous appelons le bassin somalien et y attendre une cible potentielle.'', a déclaré le commandant Fernando María Zumalacarregui Alario, commandant de la frégate espagnole Santa María.

C’est dans ce contexte que, dimanche, le président américain Donald Trump a jugé ‘’très improbable'' une reprise de la guerre contre l’Iran, ajoutant cependant que l’avenir de la situation dépendait de l’évolution des négociations avec Téhéran.