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Iran : le président Pezeshkian impute aux USA l’échec des négociations sur un accord

Le président iranien Masoud Pezeshkian à Turkmenbasy, au Turkménistan, vendredi 9 octobre 2026.   -  
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Sergei Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Iran

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a imputé samedi aux États-Unis l’échec des négociations sur un accord intérimaire, lors d’une allocution diffusée à la télévision d’État. Il a toutefois estimé qu’une nouvelle initiative diplomatique devait être engagée afin de parvenir à un accord.

Le chef de l’État iranien avait précédemment affirmé que Washington devait mettre fin à ses menaces et lever les sanctions imposées à Téhéran avant toute reprise des négociations.

Parallèlement, les tensions militaires continuent de s’accentuer. Selon un article du New York Times publié mercredi, les forces armées américaines et israéliennes auraient élaboré des plans précis en vue de nouvelles frappes contre l’Iran, qui pourraient intervenir après les élections de mi-mandat américaines prévues en novembre.

Vendredi, le président américain Donald Trump a, pour sa part, averti que les États-Unis pourraient lancer une nouvelle opération militaire contre la République islamique. Téhéran a répliqué en prévenant qu’une reprise des frappes exposerait Washington à de graves conséquences.

Alors que les positions des deux camps demeurent éloignées, les déclarations successives des dirigeants iranien et américain entretiennent l’incertitude quant aux perspectives d’un règlement diplomatique et font craindre une nouvelle aggravation de la confrontation régionale.

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