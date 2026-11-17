Le pionnier nigérian de l'afrobeat Fela Kuti a été intronisé à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame. Fela devient ainsi le premier musicien né en Afrique à intégrer ce prestigieux panthéon.

Lors de la cérémonie à Los Angeles, la famille de Fela a accepté cet honneur en son nom, près de trente ans après sa mort, consacrant son statut de roi de l'afrobeat. Il a été intronisé dans la catégorie « Influence majeure » (Early Influence).

Plus tôt cette année, Fela est devenu le premier Africain à recevoir un Grammy Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière (Lifetime Achievement Award). Il a été honoré à titre posthume aux côtés de Chaka Khan, Cher, Carlos Santana et Whitney Houston.

Cette distinction a souligné la contribution de l'artiste à la musique et son rôle de source d'inspiration pour l'un des genres musicaux africains contemporains les plus populaires, l'afrobeats.

Fela, saxophoniste et père de l'afrobeat (à distinguer de l'afrobeats), plus communément connu par son prénom, est né en 1938 dans le Nigéria colonial.

Sa carrière musicale, qui s'est étalée sur plusieurs décennies entre la fin des années 1950 et les années 1990 dans différents pays, est un mélange caractéristique de cuivres puissants, de jazz et de funk mêlés à des rythmes yorubas.