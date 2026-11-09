Iran : à Téhéran, le scepticisme sur une alternance de Gadi Eisenkot en Israël

À Téhéran, les perspectives d’un changement de gouvernement en Israël suscitent peu d’espoir quant à une évolution des relations avec l’Iran. Plusieurs habitants interrogés dimanche considèrent que la politique israélienne envers la République islamique restera inchangée, indépendamment de l’identité du futur dirigeant.

« Dans les faits, il n’y aura aucun changement dans leurs intentions funestes. Leur hostilité se poursuivra, plus ou moins », estime Ali Soroush, 26 ans, résident de la capitale iranienne.

Un sentiment partagé par Arash Kamali, 46 ans, qui juge peu probable qu’un changement de dirigeant modifie la situation. « Avec celui que nous connaissons sous le nom de Bibi (Benjamin Netanyahu), ou avec n’importe qui d’autre, il est peu probable que cela change quoi que ce soit à l’avenir », affirme-t-il.

Ces déclarations interviennent alors que le président israélien Isaac Herzog a annoncé samedi soir confier à Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major et principal adversaire de Benjamin Netanyahu, la première possibilité de former une coalition gouvernementale, à la suite des élections du 27 octobre.

Le bloc conduit par Eisenkot, pas plus que celui de Netanyahu, n’a obtenu de majorité parlementaire. Les partis arabes, qui ont enregistré des gains historiques, pourraient jouer un rôle décisif dans les négociations, malgré les difficultés politiques d’une telle alliance.

Eisenkot doit recevoir officiellement son mandat dimanche après-midi. Il disposera de 28 jours pour constituer une coalition, avec une éventuelle prolongation de deux semaines. En cas d’échec, Benjamin Netanyahu pourrait à son tour être chargé de former un gouvernement. Si aucune coalition n’aboutit, Israël pourrait retourner aux urnes au début du printemps prochain.

Depuis les frappes israélo-américaines contre l’Iran en février, qui ont déclenché la guerre, Benjamin Netanyahu et son gouvernement affirment vouloir empêcher Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire, qu’ils considèrent comme une menace pour leurs pays.