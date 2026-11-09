COP31 à Antalya : les délégués arrivent alors que s’ouvrent les négociations climat

Les délégués sont arrivés au centre de conférence sous des rangées de drapeaux nationaux et de grands panneaux COP31, tandis que des bus et d'autres véhicules bordaient les routes alentour. Prévu jusqu'au 20 novembre, le sommet est axé sur la réduction des émissions, l'extension de l'électrification, la diminution du méthane et le renforcement de la résilience des villes. Les discussions se déroulent dans un contexte de turbulences sur les marchés mondiaux de l'énergie, la guerre en Iran ayant de fait fermé le détroit d'Ormuz et fait grimper les prix des carburants et des engrais. Ces perturbations ont relancé le débat sur la sécurité énergétique et les investissements dans les énergies renouvelables. Le responsable climat de l'ONU, Simon Stiell, a averti que les progrès restaient « loin d'être suffisants ou équitables », exhortant les gouvernements à honorer les engagements déjà pris. Les financements climatiques pour les pays en développement et le rôle du gaz naturel devraient dominer les négociations. Plus de 90 000 participants sont attendus, et les dirigeants mondiaux doivent se réunir les 11 et 12 novembre.