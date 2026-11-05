Iran : une immense affiche de Trump et Netanyahu livrée aux flammes

Sur la place Enghelab, au cœur de Téhéran, les flammes ont dévoré mercredi une immense bannière à l'effigie de Donald Trump, JD Vance, Benjamin Netanyahu et Steve Witkoff. Les quatre hommes y étaient représentés blessés, les vêtements déchirés. Cette scène s'inscrivait dans les commémorations de la prise d'otages de l'ambassade américaine en 1979. Des manifestants défilaient avec des portraits d'Ali Khamenei et de son fils Mojtaba, ainsi que des caricatures de Trump et Netanyahu, dont l'une montrait le président américain sous les traits d'un chien tenu en laisse. Devant l'ancienne ambassade, la foule scandait « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël », tout en piétinant des drapeaux américains et israéliens. Le rassemblement se tenait au lendemain d'une victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Un participant interrogé par AP jugeait toutefois que ce résultat ne modifierait guère la politique américaine envers l'Iran. En 1979, 52 Américains avaient été retenus en otage pendant 444 jours après la prise de leur ambassade à Téhéran.