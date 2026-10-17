Iran : Téhéran dément toute implication dans les attaques des Houthis

L’Iran a nié vendredi toute implication dans les attaques menées par les Houthis au Yémen, au lendemain des accusations de l’Arabie saoudite, qui l’a accusé d’avoir encouragé la récente intensification des opérations du mouvement contre le royaume.

Depuis la reprise des combats au Yémen en juillet, les Houthis, proches de Téhéran, ont multiplié les attaques contre des cibles saoudiennes, notamment des pétroliers en mer Rouge, des installations pétrolières et l’aéroport international de Riyad. Une attaque menée la semaine dernière contre ce dernier aurait fait 13 morts.

Une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite soutient depuis plus de dix ans le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale. Vendredi, elle a annoncé avoir intercepté de nouveaux missiles et drones, alors que le royaume fait face à une série d’attaques revendiquées ou attribuées aux Houthis.

La veille, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie publique, Rayed Krimly, avait affirmé que l’Iran avait « encouragé » cette escalade. Téhéran a rejeté ces accusations.

« La République islamique d’Iran rejette toute allégation selon laquelle elle aurait joué un rôle dans les opérations des forces yéménites (houthistes) », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, dans un communiqué.

« Les forces armées yéménites agissent en fonction de leurs propres intérêts et de leurs propres analyses. De telles allégations ne sont pas crédibles aux yeux de ceux qui connaissent bien les relations entre l’Iran et ses alliés. Néanmoins, l’Iran ne considère pas qu’une escalade des tensions soit dans l’intérêt d’aucune des parties », a-t-il ajouté.

Rayed Krimly avait également indiqué que les Houthis avaient rejeté une proposition de rencontre à Oman au début de la dernière vague d’hostilités.

Esmaeil Baqaei a, pour sa part, renouvelé l’offre de médiation de Téhéran entre les deux parties, affirmant que l’Iran « s’est toujours montré prêt à user de ses bons offices pour aider à mettre fin aux hostilités ».

De nouveaux missiles et drones interceptés

Vendredi, un porte-parole de la coalition militaire dirigée par Riyad a annoncé l’interception et la destruction de trois drones dans le sud de l’Arabie saoudite et à Riyad, ainsi que de deux missiles de croisière au-dessus de la mer Rouge.

« Au cours des dernières heures, nous avons intercepté et détruit un missile balistique au-dessus de Yanbu », a-t-il également déclaré. Cette ville côtière abrite le terminus d’un important oléoduc permettant d’acheminer le pétrole saoudien vers la mer Rouge.

Les attaques des Houthis se sont intensifiées depuis que le mouvement a lancé une offensive éclair en septembre, s’emparant de positions stratégiques contrôlées par le gouvernement yéménite le long de la côte de la mer Rouge, à proximité d’un passage essentiel pour le commerce maritime mondial.

Cette pression militaire s’exerce sur l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, alors que les marchés énergétiques sont déjà perturbés par la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, au début de la guerre au Moyen-Orient en février.

L’aéroport d’Aden de nouveau visé

Les forces gouvernementales yéménites ont lancé une contre-offensive, soutenue par l’aviation saoudienne, pour reprendre les territoires conquis par les Houthis. Elles ne sont toutefois pas encore parvenues à inverser la dynamique des combats.

Vendredi, le bureau de la sécurité d’Aden, capitale provisoire du gouvernement yéménite, a indiqué que deux missiles étaient tombés à l’intérieur du périmètre de l’aéroport de la ville. Il s’agirait du deuxième incident de ce type en moins d’une semaine. Aucune victime n’a été signalée.

Dans un communiqué attribué à une source militaire, les Houthis ont affirmé que l’attaque visait « le quartier général des forces saoudiennes » ainsi qu’un dépôt d’armes.

Le ministère yéménite de l’Information a indiqué qu’un avion de la compagnie Yemenia Airways, assurant la liaison entre Aden et Le Caire, avait échappé de peu à un impact.

Selon le ministère, l’appareil se préparait au décollage lorsque les Houthis ont tiré deux missiles sur l’aéroport. Ceux-ci seraient tombés à environ 500 mètres de l’avion et à une