L'AES et la CEDEAO relancent le dialogue au Sénégal

Les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont officiellement repris le dialogue samedi au Sénégal, 18 mois après le départ conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation régionale.

Les trois pays sont dirigés par des juntes militaires parvenues au pouvoir dans des coups d'État entre 2020 et 2023. Ils avaient quitté la CEDEAO en janvier 2025 après avoir fondé l'AES.

Si des pourparlers étaient en cours entre les deux parties depuis cette période, la rencontre du 17 octobre à Dakar a marqué une première réunion ministérielle.

Dans un communiqué publié samedi, les deux délégations ont salué « l’esprit de fraternité, de respect mutuel et d’ouverture » des discussions et ont rappelé l'importance de maintenir des relations guidées par « les principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté, de la dignité et du bien-être des populations ouest-africaines ».

L'AES et la CEDEAO ont également convenu de mettre en place « des groupes de travail thématiques conjoints » dans le but d'établir « un accord-cadre de coopération ».

La délégation de l'AES était menée par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, tandis que son homologue sénégalais Cheikh Niang conduisait celle de la CEDEAO.

Les trois pays de l'AES ont tourné le dos à la France ainsi qu'à plusieurs de leurs voisins, dont la Côte d'Ivoire et le Bénin, jugés trop proches de l'ancienne puissance coloniale.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont choisi de se rapprocher de la Russie, devenu un allié majeur dans la lutte contre les organisations djihadistes qui sévissent dans la région.