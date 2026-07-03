La CPI confirme le dépôt des lettres de retrait des pays de l'AES

La Cour Pénale Internationale a confirmé le dépôt par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de leurs notifications de retrait de la CPI.

Les trois pays d’Afrique de l’Ouest membres de l’alliance des états du Sahel AES ont entamé une procédure d'un an en vue de leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI).

Ils avaient annoncé en septembre 2025 leur retrait de la CPI, la qualifiant d’« outil de répression néocolonial ».

La Cour Pénale Internationale est le tribunal permanent chargé de juger les crimes de guerre à l’échelle mondiale ; elle poursuit les personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crime d’agression lorsque les juridictions nationales ne sont pas en mesure d’agir.

Dans un communiqué publié mercredi, la présidence de l’organe directeur de la CPI a confirmé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient remis leurs lettres de retrait et entamé le processus d’un an menant à leur retrait du Statut de Rome, le traité qui a institué la CPI.

La CPI a appelé les trois pays africains à poursuivre le dialogue au sein de l’assemblée des états parties de la cour pour exprimer leurs préoccupations vis-à-vis du statut de Rome