Le Royaume-Uni menace d’interdire l’entrée aux ressortissants érythréens

Le Royaume-Uni durcit le ton face à l’Érythrée. Londres menace d’interdire l’entrée sur son territoire à tous les ressortissants érythréens, si leur gouvernement refuse de reprendre ses citoyens en situation irrégulière et les délinquants étrangers concernés par une expulsion.

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, accuse Asmara de ne plus coopérer sur les retours de migrants.

Premières sanctions : les diplomates érythréens devront obtenir une autorisation pour se déplacer à plus de 60 kilomètres de Londres. Les procédures accélérées de visa pour les personnalités seront également suspendues.

Cette décision intervient alors que les Érythréens représentent 18 % des arrivées par petites embarcations sur les côtes britanniques, sur les douze mois précédant juin.

Mais l’efficacité de ces mesures est contestée. Selon l’Observatoire des migrations de l’université d’Oxford, 84 % des demandeurs d’asile érythréens obtiennent une protection dès la première décision.

Beaucoup fuient notamment le service militaire, qui peut durer plusieurs décennies, et les restrictions des libertés dans leur pays.

Londres assure vouloir renforcer sa politique migratoire. Plus de 20 400 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l’année, soit une baisse de 40 % par rapport à la même période l’an dernier.