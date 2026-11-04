Le tourisme mondial attendu à un niveau record en 2026 malgré les crises

Le tourisme mondial devrait atteindre des niveaux records en 2026, malgré un contexte international marqué par les conflits en Iran et en Ukraine, la hausse des prix des carburants et la persistance des tensions sur le pouvoir d’achat.

Selon le WTM Global Travel Report 2026, les voyageurs devraient cumuler 23,9 milliards de nuitées et leurs dépenses progresser de 9 %, pour atteindre 7 800 milliards de dollars.

Cette dynamique s’explique notamment par la place croissante accordée aux expériences et aux souvenirs dans les dépenses des ménages. « Malgré les pressions accrues sur les finances des ménages et le coût de la vie, la part des dépenses consacrée aux voyages se maintient », souligne Sean Morgan, responsable de la recherche chez Oxford Economics, qui a contribué au rapport.

Les économies émergentes constituent également un moteur de croissance majeur. La progression des revenus disponibles en Inde et en Chine devrait permettre à 24 millions de ménages supplémentaires, au cours des six prochaines années, d’accéder au marché touristique international, selon les projections d’Oxford Economics.

Le tourisme intérieur en soutien à l'activité

Face au renchérissement des voyages internationaux et aux préoccupations sécuritaires, les déplacements à l’intérieur des régions progressent de 3 % cette année, tandis que les voyages interrégionaux et long-courriers reculent de 3 %.

En Inde, la croissance du marché intérieur compense en partie le recul des arrivées internationales. Le pays, qui compte 1,4 milliard d’habitants, a enregistré 4,3 milliards de déplacements touristiques domestiques, selon Bharti Sharma, représentante du ministère indien du Tourisme.

L’État de Goa mise également sur cette clientèle nationale, tout en développant son attractivité auprès des visiteurs étrangers haut de gamme, notamment à travers des séjours de yoga et des établissements quatre et cinq étoiles.

Le Moyen-Orient affecté, l’Afrique portée par le luxe

Le Moyen-Orient constitue la principale région affectée par les tensions géopolitiques. Les arrivées internationales y ont chuté de 40 % en 2026, selon le rapport. Les analystes anticipent toutefois un rebond dès 2027, soulignant la résilience des destinations et leur capacité à retrouver rapidement leur attractivité.

En Afrique, la croissance repose notamment sur le tourisme de luxe et les expériences exclusives, telles que les safaris au Kenya ou l'observation des gorilles en Ouganda. Le segment ultra-luxueux affiche une progression de plus de 10 à 15 % du nombre de voyageurs, de leurs dépenses et de leur intérêt pour des expériences singulières, selon Taqi Moledina, président de l'African Travel and Tourism Association.

La paix, condition d'une reprise durable

Malgré ces perspectives favorables, les professionnels soulignent les effets persistants de l'augmentation des coûts. Onuralp Kalleci, cofondateur de TourToAmerica, indique que le prix des billets d'avion sur ses circuits entre la Turquie et les États-Unis est passé d'environ 650 à 1 500 dollars depuis la pandémie de Covid-19.

Pour lui, la principale condition d'amélioration du secteur en 2027 reste la stabilité internationale : « La paix dans le monde nous aiderait considérablement à avancer. »

Ces perspectives sont présentées à l'occasion du World Travel Market de Londres, l'un des principaux salons professionnels mondiaux du tourisme, organisé du 3 au 5 novembre 2026 à l'ExCeL London, réunissant quelque 50 000 professionnels, acheteurs, représentants des médias et responsables gouvernementaux de plus de 180 pays et territoires.