Érythrée–Éthiopie : Asmara rejette les accusations d’Addis-Abeba

Nouvelle montée de tension entre l’Érythrée et l’Éthiopie. Lundi, Asmara a fermement démenti les accusations d’Addis-Abeba affirmant que des troupes érythréennes seraient présentes sur le sol éthiopien.

Des accusations qualifiées de « fausses et fabriquées » par le ministre érythréen de l’Information, Yemane Gebremeskel. Il dénonce une campagne hostile menée contre son pays depuis plus de deux ans et assure que l’Érythrée n’a « aucune volonté d’attiser les tensions ».

Samedi, l’Éthiopie avait exigé le retrait immédiat des forces érythréennes de son territoire. Addis-Abeba accuse également Asmara de soutenir des groupes rebelles combattant l’armée fédérale, notamment dans la région d’Amhara, parlant d’« actes d’agression ».

Les relations entre les deux pays de la Corne de l’Afrique sont historiquement conflictuelles. L’Érythrée a obtenu son indépendance en 1993 après des décennies de guerre contre l’Éthiopie, avant un nouveau conflit meurtrier entre 1998 et 2000.

En 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait pourtant engagé un rapprochement avec Asmara, salué par un prix Nobel de la paix. Mais cette alliance s’est fissurée après la guerre du Tigré, qui a fait au moins 600 000 morts selon l’Union africaine.

Un conflit officiellement clos par les accords de Pretoria, mais dont les tensions persistent. L’Érythrée reste accusée de maintenir des troupes dans la région, tandis qu’Asmara soupçonne l’Éthiopie de convoiter son port stratégique d’Assab.