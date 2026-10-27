Ballon d’Or : Harry Kane sacré, une 3e étoile pour Alexia Putellas

Harry Kane a remporté lundi le Ballon d’Or, devenant le premier Anglais à décrocher cette distinction depuis Michael Owen en 2001. L’attaquant du Bayern Munich devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Chez les femmes, l’Espagnole Alexia Putellas a remporté le trophée pour la troisième fois de sa carrière. Elle est récompensée pour son rôle dans les succès du FC Barcelone la saison dernière, avant son départ pour les London City Lionesses. La première cérémonie du Ballon d’Or organisée en Angleterre a débuté avec près d’une heure de retard, en raison des embouteillages dans la capitale britannique. Plusieurs personnalités du football sont ainsi arrivées tardivement.

Mais la soirée s’est achevée sur une consécration pour Harry Kane. À 33 ans, l’attaquant anglais a inscrit 73 buts en 65 rencontres avec son club et sa sélection la saison dernière, contribuant aux succès du Bayern Munich en championnat et en coupe. Il s’est également illustré avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde, où il a inscrit six buts.

« J’adore représenter mon pays et lui ramener ce trophée. Avoir un vainqueur anglais, c’est quelque chose de vraiment spécial, surtout ici à Londres », a déclaré Kane à l’AFP, évoquant une soirée exceptionnelle.

Longtemps privé de grands titres internationaux, malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre et de Tottenham, Kane a franchi un cap depuis son arrivée au Bayern Munich en 2023. L’attaquant avait notamment connu la défaite en finale de la Ligue des champions 2019 avec Tottenham, puis deux revers en finale de l’Euro avec l’Angleterre. Il estime que son transfert en Allemagne lui a permis de progresser et d’atteindre un nouveau niveau, grâce à l’environnement du Bayern et à ses coéquipiers.

Putellas retrouve les sommets

Chez les femmes, Alexia Putellas a décroché son troisième Ballon d’Or, après ses victoires en 2021 et 2022. L’Espagnole retrouve ainsi les sommets après une grave blessure au genou qui avait freiné sa carrière. Elle succède à sa compatriote Aitana Bonmatí, récompensée lors des trois dernières éditions, et dont la saison a été perturbée par une fracture à la jambe.

Putellas a salué le travail collectif du FC Barcelone et exprimé sa gratitude après quatorze saisons passées au sein du club catalan. De son côté, Lamine Yamal a remporté le prix du meilleur jeune joueur pour la troisième année consécutive. L’ailier du FC Barcelone, âgé de 19 ans, termine toutefois à la troisième place du classement général, derrière Kylian Mbappé.

Le Français, deuxième, devra encore patienter pour remporter son premier Ballon d’Or, malgré ses performances individuelles. Dans les autres catégories, Luis de la Fuente a été désigné entraîneur masculin de l’année, après avoir conduit l’Espagne au titre mondial, tandis que Pere Romeu, entraîneur du FC Barcelone, a remporté la récompense féminine.

Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, a été élu club masculin de l’année, sans remporter les principaux prix individuels. Enfin, Unai Simón et Cata Coll ont été désignés meilleurs gardiens de but, respectivement chez les hommes et chez les femmes.