FIFDH : "Le destin de Shewit", le parcours vers l'indépendance d'une Erythréenne

Pendant dix ans, la réalisatrice suisse Anne-Frédérique Widmann a suivi Shewit, une jeune érythréenne de 15 ans au moment de leur rencontre. Après un long périple, elle arrive à Genève, en quête de liberté.

Entre la cinéaste et l’adolescente, une relation particulière se noue : l’une souhaite donner la parole aux jeunes filles en exil, trop souvent invisibles, tandis que l’autre veut raconter son histoire et son chemin vers l’émancipation : je crois qu’on s’est choisies. C’était en 2015, au moment de l’afflux de mineurs non accompagnés, comme on les appelait à l’époque. À Genève, ils étaient des milliers entassés dans un foyer assez glauque. Et puis j’ai vu Shewit : c’était la seule jeune fille qui acceptait de s’exprimer. La première chose qu’elle m’a dite, c’est : “Je veux aller à l’école, souligne Anne-Frédérique Widmann, Réalisatrice de « Freedom : le destin de Shewit ».

En quête d’une vie qu’elle a choisie, Shewit est se raconte dans ce documentaire Freedom : le destin de Shewit, présenté en compétition au Festival international du film et forum sur les droits humains de Genève : au début, c’était simplement l’envie de parler, de montrer comment se passe la vie d’une jeune fille qui vient d’arriver en Suisse. Ce n’était pas facile. Pour moi, c’était important. Et avec le temps, on s’est rendu compte que ce témoignage pouvait aussi aider d’autres personnes.

Loin de ses compatriotes érythréennes qui vivent encore dans les conditions sociales qu’elle a fuies, Shewit rappelle que partir n’est jamais une solution facile. Elle encourage néanmoins les jeunes femmes à croire en elles, à se battre et à ne pas se laisser enfermer par les normes sociales.