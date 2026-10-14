Climat : les répercussions d'El Niño sur la saison des pluies en Somalie

Cette année le cycle climatique El Niño est exceptionnellement intense. Caractérisé par un réchauffement de la surface de la mer qui modifie les régimes climatiques mondiaux, le phénomène affecte les populations à l’échelle mondiale, à l’instar de la population somalienne qui risque de subir des inondations pendant la saison des pluies.

« Nous sommes actuellement en saison des pluies et nous avons été avertis du risque d'inondations. C'est la saison des semailles. Si la rivière déborde et que les inondations nous touchent, les conséquences se feront sentir jusqu'à la prochaine saison des pluies, en mars. », a déclaréNuh Adan, agriculteur.

El Niño est associé à une hausse des températures mondiales, et un cycle plus intense accentue les phénomènes météorologiques extrêmes qu’il entraîne dans différentes régions, tels que la sécheresse ou les fortes pluies.

« Nous sommes terrifiés à l’idée des pluies qui s’annoncent. Après trois ans sans précipitations suffisantes, on a l’impression qu’elles vont revenir en force. S’il pleut à verse, oubliez ceux qui vivent dans les camps de déplacés : même les personnes qui ont un logement convenable seront contraintes de fuir. Alors, que pensez-vous qu’il va nous arriver, à nous qui sommes dans les camps ? », s'est confiée Kamillo Muse, résidente du camp de déplacés de Ceeynu Nasri.

El Niño continuera de s’intensifier jusqu’à atteindre son pic en décembre, a déclaré jeudi l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies.

« Cette année, nous sommes probablement mieux préparés. Nous avons tiré les leçons des dernières inondations, il y a trois ans, et nous disposons également de données bien plus précises sur les zones susceptibles d’être touchées, les berges qui risquent de céder, ainsi que les zones surélevées et les zones basses, où les inondations pourraient ou non affecter certaines parties du pays. Une meilleure préparation et de meilleures données, voilà la bonne nouvelle par rapport à 2023. La mauvaise nouvelle, c’est que le financement et les capacités humanitaires en général ont sérieusement diminué en raison de la réduction drastique des fonds alloués à l’aide humanitaire depuis 2025. Nous disposons donc de moins d’argent, de moins de moyens et de moins de capacités pour nous préparer à des inondations aussi massives et dévastatrices, et pour y faire face. », a indiquéAntoine Grand, responsable du CICR en Somalie.

Le cycle de cette année a été qualifié de « super El Niño », mais le terme utilisé par de nombreux scientifiques est « très fort ».

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré le mois dernier qu’elle s’attendait à ce que ce cycle réponde à cette définition avant d’atteindre son pic en décembre. Le critère de référence pour cette définition est l’anomalie de la température de surface de la mer dans une partie de l’océan Pacifique, qui atteint actuellement des niveaux records.

Le changement climatique complique le tableau, car les océans sont désormais plus chauds, mais les scientifiques peuvent éliminer cet effet de fond pour déterminer la hausse absolue.