Des centaines de Somaliens sont descendus dans les rues de Mogadiscio jeudi pour apporter leur soutien à la décision des autorités d’expulser l’ambassadeur des Émirats arabes unis, sommé de quitter le territoire dans un délai de 72 heures.

Annoncée par le ministre de l’Information, Abdifatah Kasim Mohamud, à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Hamza Abdi Barre, cette mesure s’accompagne du rappel de l’ambassadeur somalien aux Émirats pour consultations.

Le gouvernement reproche à Abou Dhabi de ne pas respecter la souveraineté de la Somalie et de soutenir des forces armées échappant au contrôle fédéral, contribuant ainsi à fragiliser l’unité nationale.

Dans le cortège, plusieurs manifestants ont exprimé leur adhésion à la décision présidentielle. « Nous manifestons contre les Émirats, qui sont devenus un ennemi de la Somalie », a déclaré Mohamed Ahmed, venu témoigner de son soutien aux autorités. Maryama Abdirahman a, pour sa part, salué la décision du président Hassan Sheikh Mohamud, estimant que le pays devait faire front contre ceux qui menacent sa stabilité.

La décision de Mogadiscio accentue un différend diplomatique qui s’est aggravé en janvier, lorsque le gouvernement fédéral a annulé plusieurs accords conclus avec les Émirats, portant notamment sur les ports, les institutions publiques ainsi que la coopération en matière de sécurité et de défense.

Les autorités du Somaliland, du Puntland et du Jubbaland, trois régions entretenant des relations avec Abou Dhabi, ont toutefois contesté la compétence du gouvernement fédéral pour annuler les accords concernant leurs territoires.

La réaction émiratie ne s’est pas fait attendre. Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats, a accusé Hassan Sheikh Mohamud de privilégier ses intérêts personnels au détriment des intérêts nationaux somaliens, dans un message publié sur le réseau social X.

Cette crise intervient alors que la Somalie traverse une période de fragilité politique. La fermeture récente de la mission politique des Nations unies, après plus de trente ans de présence, laisse le pays sans mécanisme de médiation accepté par les différentes parties.

Par ailleurs, un différend persiste autour du processus électoral, qui a déjà provoqué des affrontements armés à Mogadiscio. Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême somalienne a estimé que le mandat du président Hassan Sheikh Mohamud était arrivé à expiration et ordonné la tenue d’élections dans un délai de 90 jours.