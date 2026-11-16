Au Kenya : les agriculteurs se préparent à de fortes pluies liées à El Niño

Au Kenya, les agriculteurs prennent des mesures préventives face aux risques de fortes précipitations annoncées pour la saison des pluies. Après les lourdes pertes provoquées par les inondations de 2024, plusieurs producteurs renforcent leurs exploitations pour limiter l'érosion des sols et protéger leurs récoltes.

À Limuru, dans le comté de Kiambu, Elizabeth Itotia a décidé de ne plus prendre de risques. Il y a deux ans, les fortes pluies avaient emporté une grande partie de la couche arable de son exploitation de deux hectares, détruisant plusieurs cultures, notamment des choux, des épinards et des pommes de terre. Les dégâts lui avaient coûté environ 200 000 shillings kényans, soit près de 1 500 dollars.

Depuis, l'agricultrice a adopté de nouvelles techniques de conservation des sols. Elle creuse notamment des tranchées dans lesquelles elle place des sacs de sable afin de ralentir l'écoulement des eaux et de réduire le ruissellement. Elle a également planté des bambous et de l'herbe à napier pour stabiliser les terres.

À Karatina, dans le comté de Nyeri, le producteur de café Moses Muhoro prend les mêmes précautions. En 2024, les inondations avaient emporté la couche arable fertile de son exploitation, laissant apparaître un sous-sol moins productif. Sa récolte de café avait alors chuté à environ 30 % du rendement de l'année précédente.

El Niño sous surveillance

Le Service météorologique du Kenya surveille de près l'évolution des conditions climatiques pour anticiper les précipitations durant la saison des courtes pluies, qui s'étend de la mi-octobre à décembre.

Selon David Koros, directeur adjoint des prévisions météorologiques, El Niño pourrait renforcer les précipitations en termes d'intensité, de fréquence et de couverture géographique. Il précise toutefois que ce phénomène ne provoque pas systématiquement des pluies, mais amplifie les conditions météorologiques déjà présentes.

La sécurité alimentaire également menacée

Les fortes précipitations pourraient aussi perturber la récolte du maïs, principale culture vivrière du pays. Semé pendant la grande saison des pluies, le maïs est généralement récolté au début de la petite saison des pluies.

Des averses persistantes pourraient empêcher son séchage au soleil et favoriser le développement d'aflatoxines, des substances toxiques produites par certaines moisissures. Un risque pour la qualité des récoltes et la sécurité alimentaire du pays, prévient Amos Wemanya, du groupe de réflexion Power Shift Africa.

Pour les agriculteurs kényans, l'enjeu est donc double, protéger leurs terres contre l'érosion et préserver leurs productions face aux aléas climatiques. Des précautions devenues essentielles pour maintenir leurs exploitations et leurs revenus.