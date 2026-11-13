COP31 : climat, conflits et responsabilités au cœur des critiques

À Antalya, en Turquie, la COP31 est marquée par une forte mobilisation de la société civile. En marge des négociations de l’ONU sur le climat, des militants venus de plusieurs régions du monde ont appelé les dirigeants à agir davantage face à l’urgence climatique, tout en dénonçant les liens entre politiques économiques, conflits et atteintes aux droits humains.

Lors d’une conférence de presse, Mohammad Usrof, fondateur de l’Institut palestinien pour la stratégie climatique, a estimé que certains États pouvaient être tenus responsables à travers les entreprises qu’ils accueillent, leurs partenariats et leurs relations diplomatiques. Selon lui, la question de la responsabilité dépasse les seules activités liées aux énergies fossiles et concerne également les coopérations industrielles et institutionnelles.

De son côté, Céline Isimbi, conteuse environnementale rwandaise-congolaise et militante pour la justice climatique, a dénoncé la présence des dirigeants à la COP, estimant qu’elle ne suffisait pas à répondre aux souffrances vécues par les populations touchées par les catastrophes climatiques ou les conflits. Elle a notamment évoqué les conséquences des inondations, les situations des peuples autochtones et les impacts des grands projets de développement contestés par certaines communautés.

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a également alerté sur l’aggravation des crises mondiales, appelant à une transformation profonde des politiques actuelles.

Ces critiques interviennent alors qu’un rapport du Climate Action Tracker souligne l’insuffisance des efforts internationaux pour limiter le réchauffement climatique. Selon cette analyse, les engagements actuels des pays ne permettent pas de réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre.

Sans accélération des actions, la planète pourrait dépasser durablement le seuil de 1,5 °C de réchauffement fixé par l’Accord de Paris. Si les promesses actuelles étaient respectées, le réchauffement mondial pourrait atteindre environ 2,6 °C d’ici la fin du siècle.