Somalie : les inondations risquent de déplacer plus de 800 000 personnes

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a averti que près de 874 000 personnes pourraient être contraintes de quitter leur foyer au cours des trois prochains mois en raison de la crue des cours d’eau et de fortes précipitations, a déclaré un porte-parole de l’ONU.

« Le Conseil danois pour les réfugiés et l’OIM prévoient que les inondations seront à l’origine de 92 % des déplacements de population alors que la Somalie entre dans la saison des pluies, qui devrait apporter des précipitations supérieures à la normale dans un contexte d’intensification du phénomène El Niño. L’OIM collabore avec les autorités somaliennes pour renforcer le système d’alerte précoce et préparer l’aide d’urgence. Mais à l’heure actuelle, elles n’ont réuni que 14 % des 16,6 millions de dollars nécessaires pour se préparer et faire face aux événements liés à El Niño. », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies.

Les organisations humanitaires sont en état d'alrte et mettent en place des mesures de prévention et s’appuient sur les leçons tirées de la catastrophe de 2023 pour tenter de limiter les dommages liés aux crues. Toutefois, elles ont dû réduire considérablement leurs opérations humanitaires en raison des coupes budgétaires massives qui ont touché le secteur.