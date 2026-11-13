Super El Niño : 1,5 million de Kényans devraient quitter leur domicile

Le gouvernement kényan a exhorté 1,5 million de personnes à quitter leur domicile et à se réfugier en hauteur en raison des risques d’inondations. A Nairobi la capitale, de nombreux habitants vivent dans des maisons construites en tôle ondulée le long de la rivière Mathare, un affluent majeur de la rivière Nairobi.

« En tant qu’habitants de Mathare, nous avons décidé de lancer une opération de nettoyage de la rivière, car les pluies de 2024 nous ont vraiment touchés. Avant cela, nous ne faisions jamais de nettoyage de la rivière. Nous nous contentions de nettoyer les systèmes de drainage près des magasins, des routes et des champs, mais aujourd’hui, nous nous concentrons principalement sur la rivière, car lorsqu’il pleut et que les déchets se retrouvent dans la rivière, ce sont les habitants qui sont les premiers touchés. », a expliquéVictor Ojoo, habitant de Mathare.

Pour ne pas revivre la situation de 2024, l’Autorité du service météorologique du Kenya a averti qu’un « super El Niño », un phénomène climatique naturel, devrait entraîner des pluies plus abondantes d’octobre à décembre. Ce mois-ci, novembre, devrait marquer le pic de la saison.

« Compte tenu des enseignements tirés de la dernière fois, où l’accès à certaines des personnes touchées avait constitué un défi majeur – et vous savez que le sauvetage est une question de vie ou de mort, et qu’il s’agit d’une question de temps –, Cette fois-ci, nous allons donc prépositionner les équipes. Nous prépositionnerons également les stocks de denrées alimentaires et de produits non alimentaires dans ces centres d’accueil, afin que la nourriture soit disponible au cas où les personnes devraient être évacuées. », a ditBramwell Simiyu, responsable de la gestion des catastrophes du comté de Nairobi.

Cette année, un rapport du World Resources Institute a suggéré que Nairobi est de plus en plus vulnérable aux inondations en raison de défaillances de longue date en matière d’urbanisme, de la disparition continue des zones humides et d’une application insuffisante des réglementations d’occupation des sols, plutôt que de l’intensité des précipitations seule. Le responsable de la gestion des catastrophes du comté de Nairobi, Bramwell Simiyu, estime que les leçons tirées des inondations précédentes ont été prises en compte. Selon M. Simiyu, quelque 172 centres d’accueil potentiels ont été identifiés et approvisionnés en fournitures d’urgence ; ils seront dotés de secouristes.

La Commission kenyane des droits de l’homme met en garde contre le risque que les pluies attendues ne déclenchent une crise humanitaire et des droits de l’homme à l’échelle nationale, en particulier au sein des communautés déjà vulnérables aux déplacements, à la perte de leurs moyens de subsistance et à un accès limité aux services essentiels.

« Les communautés doivent être impliquées afin qu’elles ne soient pas de simples sujets, mais qu’elles fassent partie intégrante des préparatifs en vue d’El Niño lorsqu’il finira par se produire. Nous souhaitons également un traitement équitable afin d’éviter une situation où les communautés vivant dans les quartiers riches seraient traitées différemment, en bénéficiant de mesures d’aide plus importantes, tandis que celles des zones informelles, comme celles de Mathare, seraient chassées sans que l’on se soucie de l’endroit où elles iront. », a déclaréCornelius Oduor, directeur exécutif adjoint de la Commission kenyane des droits de l’homme.

Après les dernières inondations, les maisons construites le long de la rivière Nairobi ont été démolies, laissant libre une zone tampon de 30 mètres (98 pieds) entre la rivière et les zones résidentielles, conformément aux recommandations.